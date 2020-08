Enern Oppdal som blant annet arrangerer Oppdal Fjellmaraton gikk 10. august ut med en melding om at årets løp er avlyst.

Det er med tungt hjerte vi nå meddeler at Oppdal Fjellmaraton 2020 avlyses. Etter regjeringens oppdaterte smittevernregler- og råd fredag 7. august, ble det besluttet at det ikke er forsvarlig å gjennomføre årets arrangement.

Til tross for at vi nøye har planlagt et arrangement hvor vi ikke fysisk samler flere enn 100-150 deltakere samtidig, mener vi likevel det er riktig å avlyse Oppdal fjellmaraton. Som arrangør har vi et samfunnsansvar og ønsker å bidra til å redusere risiko for smitte i samfunnet, ikke øke.