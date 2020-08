Det var ikke så stor deltakelse i kappgangsøvelsen i junior-NM som nå foregår i Kristiansand, men det hindret ikke Laksevåg-jenten Siri Gamst Glittenberg fra å gjennomføre en svært god øvelse. Det var bare hun og Tobias Lømo fra Tjalve som stilte til start, og de fulgte hverandre gjennom store deler av løpet der Tobias gav skikkelig drahjelp til Siri. Og tiden til Siri ble 13:36 som er en formidabel forbedring av mesterskapsrekorden i U20 fra 2019, den lød på 14:43 og tilhørte Maren Karlsen Bekkestad, IF Sturla. Den norske juniorrekorden tilhører for øvrig Kjersti Tysse Plätzer og er på 13:11.

Siri innrømmet etter løpet at det ikke var noe problem at det var så få deltakere:

- Vi er vel egentlig vant med det siden det ikke er så mange som går kappgang

- Jeg er veldig fornøyd fordi jeg perset med over et halvt minutt.

For Tobias Lømos del så er det i skrivende stund ikke klart om løpet hans blir godkjent. På resultatlisten står det «Ingen møtt til avkrysning». Han har antagelig glemt å krysse seg av før start.



Kun to deltakere til start i kappgang i alle klassene: U20 og U23, kvinner og menn.



Tobias Lømo og Siri Gamst Glittenberg fulgte hverandre.



Siri Gamst Glittenberg har vært best i kappgang i de aldersklassene hun har konkurrert i. Og hun forbedrer seg stadig i denne disiplinen.

En advarsel til Siri.