Trollheimen fjellsportklubb - med god hjelp fra Todalen I.L - arrangerer Kårvatn SkyRun for andre gang lørdag 22. august. Utgangspunkt for de tre løypene er Kårvatn innerst i Todalen på Nordmøre, med løyper i de fantastiske fjellene i Trollheimen.



Løypene du kan velge mellom er:

Storfjellet Opp, 4 km med 670 høydemeter

Kårvatn Skyrun 29 km, 1 675 høydemeter

Kårvatn Skyrun 43 km, 3 000 høydemeter

Alle løypene er merket. Det åpnes for inntil 100 deltagere i et Covi19-tilpasset arrangement.

PÅMELDING (40 påmeldte per 14.8.)



I fjorårets førsteutgave var det 46 deltagere, 14 av dem på den lengste løypa som ble vunnet av Hans-Inge Klette fra Viljer med 5:28:51 og Kristine Birkelig fra Team SKT med 7:45:20.



Løpets hjemmeside

Facebook





Fjorårsvinner på 43 km Hans-Inge Klette. (Foto: Haakon Lundkvist)





En av fjorårets få kvinnelige deltagere. (Foto: Haakon Lundkvist)



Jørgen Kvalsvik fra Romsdal Randonee Klubb vant 29-kilometeren i fjor. (Foto: Haakon Lundkvist)





Tidligere eliteskiløper Morten Eilifsen fra Romsdal Randonee Klubb løp inn til 3. plass på 43 kilometer. (Foto: Haakon Lundkvist)



YouTube video (1:29) fra fjorårets løp: