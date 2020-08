­På 1500 meter for jenter i junior-NM var klassene U20 og U23 satt sammen i et felles heat med i alt 13 jenter på startstreken. Her manglet to av favorittene, Malin Edland og Andrea Modin Engesæth, men det var flere gode løpere som skulle utfordre hverandre.

På første runden var det Mari Roligheten Ruud som ledet an med Grethe Tyldum, Sara Busic, Petronella Tordsdatter Halle og resten av feltet på linje etter dem. Det ble satt god fart og tidene viste at flere var i nærheten av sine personlige bestetider. Det hele ble ikke avgjort før i spurten inn mot mål der Vilde Våge Henriksen og Grethe Tyldum kom først ut av siste svingen og ble angrepet av Christine Næss og Sara Busic som kom bakfra. Det hele ble en intens spurtavslutning mellom disse fire. Mari Roligheten Ruud ble hektet litt av inn mot mål og måtte slippe disse fra seg, og Kristin Svendby Otervik litt bak henne igjen. I mål ble det Vilde Våge Henriksen og Grethe Tyldum som klarte å hente NM-tittelen i hver sin aldersklasse, Vilde i U23 og Grethe i U20.

Resultat 1500 meter U20 kvinner:

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 238 Grethe Tyldum Steinkjer FIK 4,26,24 2 130 Sara Busic IL Skjalg 4,26,63 3 209 Mari Roligheten Ruud Runar, IL 4,28,30 4 167 Kristin Svendby Otervik Lørenskog FIL 4,32,31 5 269 Selma Løchen Engdahl Tjalve, IK 4,36,69 6 210 Petronella Tordsdatter Halle Runar, IL 4,39,20 7 235 Mathea Melberg Stavanger FIK 4,43,44 8 114 Kristine Alne Haugesund IL 4,47,43 9 122 Hedda Leirvik Hommelvik IL 5,00,45



Premiepallen i klasse U20: Sara Busic, Grethe Tyldum og Mari Roligheten Ruud.



Resultat 1500 meter U23 kvinner:

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 117 Vilde Våge Henriksen Haugesund IL 4,26,52 2 275 Christine Næss Tyrving IL 4,26,57 3 223 Amanda Marie Grefstad Frøynes Sem IF 4,42,52 4 96 Maike Verhofstad Gneist,IL 4,47,70

Premiepallen i U23: Christine Næss, Vilde Våge Henriksen og Amanda Marie Grefstad Frøynes.



13 jenter står klare til start i et felles heat mellom U20 og U23.



Starten har gått.



Første runde: Mari Roligheten Ruud leder an foran Grethe Tyldum, Sara Busic, Petronella Tordsdatter Halle og resten av feltet.



Sara Busic, Petronella Tordsdatter Halle, Vilde Våge Henriksen.



Christine Næss, Selma Løchen Engdahl, Kristin Svendby Otervik.​



Amanda Marie Grefstad Frøynes.



Maike Verhofstad, Kristine Alne, Mathea Melberg og Hedda Leirvik.



Mari Roligheten Ruud i front her.



Christine Næss, Kristin Svendby Otervik, Petronella Tordsdatter Halle.



Fremst her er Maike Verhofstad foran Kristine Alne og Mathea Melberg.

Petronella Tordsdatter Halle (210) og Selma Løchen Engdahl.



Amanda Marie Grefstad Frøynes og Mathea Melberg.



Det hele avsluttes i en thriller av en spurt der det er veldig jevnt mellom disse fire: Christine Næss, Sara Busic, Vilde Våge Henriksen og Grethe Tyldum.​