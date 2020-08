Vi har sett i andre løp i denne sesongen at Magnus Gjerstad har mye å fare med, spesielt på 5- og 10000 meter, og han klarte da også å innfri da det ble gjort opp om NM-tittelen på 5000 meter i junior-NM i Kristiansand.

I utgangspunktet tippet Kondis at oppgjøret på 5000 meter kom til å stå mellom Magnus Tuv Myhre og Simen Halle, men Simen stilte ikke så dermed ble det en avslutning der det ble gjort opp mellom de øvrige favorittene: Jonatan Andersen Vedvik, Trym Halvard Sagstuen Tønnesen, Mathias Flak, Magnus Tuv Myhre og Magnus Gjerstad. I det 13 mann store feltet satte Magnus Tuv Myhre fart og dro de første rundene mens feltet bak ham etter hvert skallet av løpere. Også Mathias Flak og de andre var med å holde farten oppe ved å ligge i front. I den nest siste runden var tetgruppen krympet inn til de nevnte fem favorittene, og Magnus Gjerstad gikk da opp i tet og satte inn en langspurt. Det ble da et knallhardt spurtoppgjør inn fra den siste svingen der Magnus Tuv Myhre og Jonatan Andersen Vedvik var nærmest, men ingen av dem kom seg forbi Magnus Gjerstad.

Vinnertiden ble 14:10, som er glimrende i det varme været, og ny pers på Magnus Gjerstad. Han løp på 14:18 i Boysen Memorial og forbedret seg nå altså ytterligere. I Stadionmila i Kristiansand litt over en uke siden løp han under 30 minutter.

Etter løpet måtte Kondis innrømme for Osterøy-løperen at vi hadde tippet at seieren kom til å stå mellom Magnus Tuv Myhre og Simen Halle:

– Det trodde jeg også!

– Jeg var en outsider, men så fikk jeg et godt opplegg og så klarte jeg det akkurat på slutten.



– Så nå har du blitt en spurter?



– Ja nå har jeg tydeligvis det!

– Jeg har jo ofte kommet i B-heatene i sånne løp og da har jeg jo ofte tatt spurten. Men jeg har jo aldri fått prøvd meg mot disse her på skikkelig, så det var gøy å få bite litt fra seg rett og slett.



– Du har forbedret deg mye fra i fjor?

– Ja, i fjor var det en veldig dårlig sesong. I 2018 var jeg greit med, men jeg har tatt et stort steg i år.

Resultater 5000 meter U23 junior-NM

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 192 Magnus Gjerstad Osterøy IL 14,10,07 2 21 Magnus Tuv Myhre Brandbu IF 14,11,09 3 291 Jonatan Andersen Vedvik Tønsberg FIK 14,12,53 4 109 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen Halden IL 14,15,63 5 239 Mathias Flak Steinkjer FIK 14,16,69 6 262 Kristian Pytten Tjalve, IK 14,47,65 7 116 Tedros Gebretensai Haile Haugesund IL 14,49,31 8 164 Petter Johansen Lillehammer IF 15,06,43 9 133 Matias Andersen Førde Jølster IL 15,29,35 10 234 Alf Ante Idland Tornensis Stavanger FIK 15,50,68 11 191 Jonas Lillejord Osterøy IL 15,57,70 12 28 Karl Jørgen Giercksky Russnes BUL, IL i 16,00,91 36 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn BUL, IL i DNF



Premiepallen: Magnus Tuv Myhre, Magnus Gjerstad og Jonatan Andersen Vedvik.



Magnus Gjerstad hviler seg etter løpet. Og spør seg: hva skjedde?



13 mann på startstreken på 5000 meter i klasse U23.





Magnus Tuv Myhre setter fart fra start og legger seg i front. Etter første runde ser vi at feltet allerede har sprukket opp. Magnus Gjerstad og Jonatan Andersen Vedvik følger på.



Mathias Flak, Trym Halvard Sagstuen Tønnesen, Simon Nebijo Karlsen Steinshamn.



Kristian Pytten, Tedros Gebretensai Haile, Petter Johansen. En luke ned til resten av løperne.



Matias Andersen Førde, Karl Jørgen Giercksky Russnes, Alf Ante Idland Tornensis.



Magnus Tuv Myhre var lokomotivet i første del av løpet.



Mathias Flak fikk en litt dårlig oppladning til løpet, han gikk i bakken under 1500-meteren dagen før. Her er en plastret sammen igjen.



Petter Johansen må slippe tetgruppen fra seg.



Alf Ante Idland Tornensis, Karl Jørgen Giercksky Russnes, Jonas Lillejord.



Magnus Tuv Myhre, Magnus Gjerstad og Jonatan Andersen Vedvik.



Jonatan Andersen Vedvik, Mathias Flak, Simon Nebijo Karlsen Steinshamn, Trym Halvard Sagstuen Tønnesen.



Tedros Gebretensai Haile, Kristian Pytten.



Magnus Gjerstad får en forholdsvis grei reise, i rygg på sin konkurrenter store deler av løpet.



Mathias Flak i front og drar.



I den nest siste runden setter Magnus Gjerstad inn et raskere gir men blir ikke kvitt sine konkurrenter. Ennå.



Så ringes det for siste runde.



..og nå er Magnus Gjerstad i front.



Det spurtes, Magnus Tuv Myhre må gi noen decimeter til Magnus Gjerstad. Matias Andersen Førde har en runde igjen.



Seieren er i boks, Magnus Gjerstad er juniornorgesmester på 5000 meter!