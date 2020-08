Dermed ble det samme vinner som i den foregående utgaven av det 20 km lange rittet fra Trehjørnigen via Lierberget, Puttsjøen og Fjellveien med mål sør for Gåsbu.



LCK-rytteren kjemper alltid om seieren i Vangsåsen opp men tapte spurtoppgjørene med Vidar Mehl både i 2017 og 2018 før han han fikk marginene på sin side igjen. Også i 2016 tråkket han hardeste opp de 450 høydemeterne på litt asfalt og mest grus.

Linn Hoff var best av de to damene i feltet som til sammen telte 36 ryttere - mot 75 i fjor da deltakelsen var bedre enn på mange år.



Resultater Vangsåsen Opp 19.09.2020: Kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Line Hoff Ottestad il K 40-49 år 58:25.4 +0:00.0 2 Wenche Johansen HAMAR K 50-59 år 1:05:01.4 +6:36.0 Menn 1 Oddvin Offigstad Lillehammer CK M 30-39 år 41:02.2 +0:00.0 2 Simen Hoel-Andersen INGEBERG M 17-29 år 41:03.2 +0:01.0 3 Øyvind Flobergseter Ottestad IL Sykkel M 17-29 år 41:21.9 +0:19.7 4 Ludvig Baksjøberget Brumunddal SK M 17-29 år 42:30.9 +1:28.7 5 Even Langseth BERG Solør CK M 30-39 år 43:59.2 +2:57.0 6 Geir Nysveen Brumunddal Sykleklubb M 50-59 år 44:01.5 +2:59.3 7 Fredrik Nordlien Brumunddal SK M 30-39 år 44:03.2 +3:01.0 8 Lars Bredvold Solør CK M 50-59 år 44:05.7 +3:03.5 9 Patrick Åserud SV Bad Goisern M 40-49 år 44:10.9 +3:08.7 10 André Stensby Ottestad IL M 17-29 år 46:51.8 +5:49.6 11 Glenn Linnerud Brumunddal SK M 17-29 år 46:54.5 +5:52.3 12 Karsten Østeberg Solør CK M 17-29 år 46:56.0 +5:53.8 13 Erlend Rostad Ingeberg M 30-39 år 47:00.2 +5:58.0 14 Ola Titterud Ottestad IL M 17-29 år 47:02.3 +6:00.1 15 Tore Vegard Sørum Nes Spkl Sykkel M 50-59 år 47:15.4 +6:13.2 16 Stein S. Eide ELVERUM M 50-59 år 48:42.4 +7:40.2 17 Ola Klock Ottestad IL M 40-49 år 49:15.5 +8:13.3 18 Andis Bogdanovs Pokemon Pikachu M 40-49 år 49:15.6 +8:13.4 19 Jan Ove Larsen Brumunddal sk/ Si-Aktiv M 40-49 år 49:29.0 +8:26.8 20 Terje Lundby HAMAR M 60-69 år 49:35.0 +8:32.8 21 Roar Storsveen Nes Sp.Kl. M 50-59 år 50:28.1 +9:25.9 22 Roat Holter Vang Skiløperforening M 50-59 år 51:09.5 +10:07.3 23 Pål Larsen Nesspkl M 40-49 år 51:42.8 +10:40.6 24 Lars Galåsen Ottestad IL Sykkel M 17-29 år 52:08.2 +11:06.0 25 Tor Erik Lagmannssveen Brumunddal SK M 50-59 år 52:34.1 +11:31.9 26 Rolf Christian Melaas Vang Skiløperforening M 40-49 år 54:09.8 +13:07.6 27 Jarle Rønning HAMAR M 50-59 år 54:23.1 +13:20.9 28 Jens Øyvind Solheim RIDABU M 50-59 år 56:32.7 +15:30.5 29 Anstein Ludvigsen Nes Spkl Sykkel M 50-59 år 56:38.2 +15:36.0 30 Leif Øverland Skullerud Sportsklubb M 60-69 år 58:20.4 +17:18.2 31 Jon Hoel-Andersen HAMAR M 60-69 år 58:21.4 +17:19.2 32 Kåre-Olav Dybdal Ottestad M 60-69 år 58:22.2 +17:20.0 33 Einar Busterud VANG PÅ HEDMARKEN M 60-69 år 58:28.6 +17:26.4 34 Odd Stensby Ottestad SK M 70 år og eldre 58:37.4 +17:35.2



KLASSEVIS RESULTATER VANGSÅSEN OPP 2020