Førstkommende helg er en fin helg for ultraløperne med 5 ultraløp på terminlista; tre av dem fjellultra og i tillegg et 6-timersløp og et gateløp.

De neste to helgene er det bare tre løp som arrangeres, hele fem store løp er avlyst, og tre av disse er løp som var flyttet fra våren - men likevel måtte avlyse. Dette er store arrangementer der ultraløpet er en av flere distanser - og mulighetene for å tilpasse seg Covid19-retningslinjene er betydelig vanskeligere enn for ultraløp som bare er ultraløp.

Utdrag fra "Norske Ultraløp 2020":

NORSKE ULTRALØP 2020 Max delt. Påm. åpnet Påm. 2020 Delt. 2020 Delt. 2019 22.08. Tromsø Mountain Ultra 50 km terreng Ja 98 83 22.08. Ringerike 6-timers 6-timers vei UTSOLGT 100 98 22.08. Kårvatn Skyrun 43 km terreng Ja 26 14 22.08. Moon Valley 17 Lakes Run 60 km terreng Ja ? 7 23.08. Fornebu Cannonballs 1-2020 50 km veg 30* Ja - 29.08. Ecotrail Oslo (flyttet fra 30.5.) 80 + 50 km vei/terreng AVLYST - 651 29.08. Holmestrand Maraton (flyttet fra 18.4.) 52,2 km veiløp (42,2+10 km) AVLYST - - 29.08. Styrkeprøven Rett Vest 50 km terreng, 8 topper UTSOLGT 202 168 29.08. Grenland Ultra Trail 47 km terreng 200* Ja 37 - 05.09. UltraBirken (flyttet fra 13. juni) 60 km terreng AVLYST - 195 05.09. Hardangervidda Marathon 45 km veg-/terreng AVLYST - 158 05.09. DobbelTravern 60 km terreng/vei AVLYST - 53

Denne helgen skal ultraløperne konkurrere følgende steder:

Tromsø Mountain Challenge

50 kilometer ultraløp på lørdag, som inngår i trippelen Tromsø Mountain Challenge med ekstremløp fredag og motbakkeløp søndag. 98 løpere er påmeldt til den tøffe 50 kilometeren.

Fjorårsvinner i både ultraløpet og trippelen sammenlagt: Elias René Valøy. (Foto: Kjell Vigestad)



Ringerike 6-timers

Populariteten for 6-timersløp er stignede igjen. Dette var jo "folkeøvelsen" da ultrabølgen tok av fra 2005. Riengerike 6-timers er utsolgt med 100 deltagere, og en veldig spennende start der er Didrik Hermansen som ikke har konkurrert på nærmere to år. Norgesrekordholderen (88,826 km) har lagt ut noen svært gode treningstider denne sommeren - så nå håper vi han får klaff i en skadefri konkurranse.

Therese Falk i fjorårets 6-timersløp. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Kårvatn Skyrun

Nytt og spennende arrangement med Skyrun på 43 km (ultra) og 29 km samt motbakkeløp på 4 kilometer.

Fra fjorårets Skyrun. (Arrangørfoto)



Moon Valley 17 Lakes Run

Dette var også nytt arrangement i fjor, og ambisjonene er å vokse seg store over noen år. Med stjerneløpere som f.eks. Kilian Jornet i kulissene, er håpet å trekke til seg masse utenlandske delatagere til det fantastiske landskapet i Måndalen vest for Åndalsnes.

Månvatnet. (Foto: Torgeir Kruke)

Fornebu Cannonballs

De siste årene har det dukket opp en del såkalte Cannonballøp i Norge, spesielt på maraton, men også på ultra. Et av disse er Fornebu Cannonballs som arrangerer 50 km (+21 og 42 km) både 23. august og 6. september. Løpene har begrenset deltagelse, løperne er i stor grad selvforsynt - og det er billig å være med.

Det antas ar arrangørene stiller uten nisseluer denne helgen! (Foto: Lise Lysfjord Pettersen)