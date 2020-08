Helgen 21.-23. august hadde 18 ivrige Kondisløpere løpesamling på Ilsetra Høyfjellshotell på Hafjell nord for Lillehammer. Det ble tre dager med mye flott natur, herlige løpeturer og god mat. I bildeserien over kan du få en godt inntrykk over hvordan vi hadde det.







Alle foto: Marianne Røhme så lenge ikke annet står. Har du problemer med å se bildeserien øverst i saken, kan du refreshe siden og se om den ikke laster bedre da. Deltakerne kom fra ulike deler av landet og de som ikke kjørte selv, ble hentet med drosje på Lillehammer stasjon og kjørt opp til Ilsetra Høyfjellshotell. Vel framme på Ilsetra ble vi innlosjert i hver vår leilighet, før vi dro på helgens første løpetur innover Hitvegen. Egentlig skulle vi denne dagen løpe rundt Hafjellet, en flott rundtur med mye fin utsikt, men det var regn og tett tåke. Vi valgte da å holde oss langs grusveien slik at vi ikke skulle løpe oss bort. Med tåke ble det uansett null utsikt fra Hafjellet. Valget om å holde seg til grusveiene var derfor ikke vanskelig. På kvelden holdt Tim Bennett gripende foredrag om sin vei fra overvektig barn til slanking og spiseforstyrrelser. Denne kvelden fikk vi også hyggelig besøk av to Kondismedlemmer som hadde hytte i området og som gjerne ville høre Tims historie. Klokka 20.00 var det middag og dessert i restauranten, og sosialt samvær resten av kvelden. Foredrag av Øystein Pettersen Lørdagen startet med deilig hotellfrokost og deretter foredrag av Øystein «Pølsa» Pettersen om trening og mulighetene som lå i å tørre å gjøre endringer i eget liv. Vi var alle litt spente på været. Ville tåka lette slik at vi fikk løpt langs de flotte stiene over Reinsfjell og Nevelfjell rundt Reinsvatnet på lørdag slik vi hadde planlagt? Heldige som vi var, ble været betydelig lettere og vi kunne legge ut på helgens langturer rett etter at Øystein var ferdig med sitt inspirerende foredrag. Løp Kondisløpet På søndagen ble været enda bedre. Mange valgte da å løpe rundt Hafjellet slik vi hadde planlagt på fredag, mens andre valgte å utvide turen ettersom vi nå hadde bedre tid, og atter andre valgte å løpe 10-kilometeren i Kondisløpet. Alle deltakerne var blitt utstyrt med kart over området allerede ved ankomst slik at de kunne legge inn ekstra-turer om de ønsket det eller bruke det for å navigere i områdene vi løpte i. Vi planlegger ny tur til neste år, og vil lansere denne med ekstra lav pris de første 14 dagene. Følg med på Kondis.no og vær rask med å melde deg på om du synes dette virker interessant.