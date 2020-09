Dessverre måtte Filip Ingebrigtsen melde forfall på grunn av en leggskade. Storebror Henrik er også ute med en skade, og Jakob må derfor klare seg uten brødrehjelp denne gangen. Skjønt i år har Jakob vært så god at det nok uansett ville vært brødrene som kunne fått hjelp av han og ikke motsatt.

Når Timothy Cheriuyot ikke er med, vil antakelig Jakob Ingebrigtsen være den som får bestemme farten på harene, og det blir spennende å se hvordan løpsopplegget blir. Det sikreste for Jakob er nok "å bestille" jevn fart til 3.30, og er dagen god, kan han kanskje klare å øke farten noe mot slutten. 3.30 vil også være så fort at det neppe er særlig mange av de andre som vil være i nærheten når løpet skal avgjøres.

Et annet scenario er å la løpet utvikle seg mer som et mesterskapsløp med roligere åpning og slik få god trening på å avslutte sterkt, noe som ofte vil skje i både forsøk og finaler i mesterskap.

Med både Cheriuyot og Jake Wightman ute blir kanskje britiske Charlie Grice og spanske Jesus Gomez de hardeste utfordrerne til Jakob Ingebrigtsen. Det er også påmeldt tre kenyanere, men ingen av dem skal være i nærheten av Cheriuyots nivå. Heimefavoritten Isaac Kimeli har ganske sikkert toppa formen mot dette stevnet, men løpes det ned mot 3.30, vil nok både han og mange andre få trøbbel med å henge med.







Verdensrekordjakt på timesløp

Sondre Nordstad Moen skulle egentlig vært med på timesløpet der han sammen med Mo Farah og Soufiane Bouchikhi ville vært en av favorittene. Men på grunn av de nye skoreglene og faren for skade har Sondre valgt å stå over løpet. Det blir likevel spennende å se om Mo og co. klarer å løpe fortere enn det Sondre gjorde i Kristiansand i begynnelsen av august. Sverige stiller med David Nilsson og Emil Millan de la Oliva, og sistnevnte viste klasse i Göteborg da han satte svensk juniorrekord på 5000 m med 13.29,59 sist lørdag. Danskene stiller også med en representant, Abdi Hakin Ulad.

Også på kvinnenes timesløp snakkes det om verdensrekord, og det er nok verdensrekordholderen på maraton, kenyanske Brigid Kosgei, som er den største favoritten. Men Sifan Hassan, flere kenyanske løpere og Lona Chemtai Salpeter fra Israel holder også høyt nivå. Svenske Sarah Lahti er tilbake igjen etter å ha vært ute lenge med skade, men hun vil nok antakelig bare være først i feltet de gangene hun blir tatt igjen med en runde.

Et spenningsmoment er om gateløperne som er vant med Vaporfly, klarer å løpe like bra nå når de må bruke sko med maks 25 mm tjukk såle. 18 517 m, oppnådd av etiopiske Dire Tune i 2008, bør uansett være veldig oppnåelig for Brigid Kosgei. En større utfordring er det nok for Mo Farah å løpe lenger enn Haile Gebrselassies 21 285 m. Sondre Nordstad Moens (foreløpig) ikke-godkjente europarekord er på 21 231 m.

Den siste distanseøvelsen er 1000 m for kvinner, og her er det snakk om verdensrekordforsøk for Faith Kipyegon. Hun er forventa å være i en klasse for seg. Den kenyanske 26-åringen løp på 2.29,15 under Diamond League-stevnet i Monaco, og verdensrekorden til Svetlana Masterkova er på 2.28,96, satt helt tilbake i 1996.

NRK1 sender fra stevnet fra klokka 20.00 og NRK2 tar over fra klokka 20.30.





Alle startlister





Kenyanske Brigid Kosgei satte verdensrekord på maraton i fjor høst. Nå vil hun prøve å gjøre det samme på timesløp. (Foto: Chicago Marathon)