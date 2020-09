Tross innføring av nye og strengere smittevernstiltak i Bergen, vil årets NM i friidrett likevel gjennomføres slik som opprinnelig planlagt på Fana Stadion 18. - 20. september. Dette ble bekreftet nå i ettermiddag av Norges Friidrettsforbund:



– Avgjørelsen er tatt etter en helhetsvurdering der vi har sett på alle sider av det å avvikle mesterskapet, sier NFIF-president Ketil Tømmernes.



Dermed er det klart at det i dagens situasjon går mot tre dager med friidrett på Fana stadion kommende helg.



– Norges Friidrettsforbund har imidlertid forståelse for at dersom enkelte føler en utrygghet med hensyn til å reise til NM, eller får føringer fra lokale myndigheter eller arbeidsgiver om ikke å reise, skal en avgjørelse om ikke å reise respekteres, sier Tømmernes.



Nettsiden til NM i Bergen



Rekordstore og mange felt i NM

Da påmeldingsfristen til mesterskapet gikk ut ved midnatt natt til onsdag var det totalt 477 utøvere påmeldt. Full oversikt her.



Også på mellom- og langdistanse er det rekordmange påmeldte. På 10 000 m for menn er det hele 66 påmeldt, mens det på 5000 m er 61 påmeldt. Tilsvarende tall for kvinnene er henholdsvis 20 og 27. Dette i sterk, og gledelig, kontrast til slutten av 1990- og begynnelsen av 2000-tallet der det var utfordrende nok å fylle premiepallen. På 10 000 m for kvinner i 2002 var det ingen deltakere.



Gledelig er det også at våre største friidrettsstjerner er påmeldt. På distanseløpene har Jakob Ingebrigtsen "helgardert" seg ved å melde seg på alt: 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, 3000 m hinder. Det blir spennende å se hva han velger å stille opp i. Filip Ingebrigtsen, som den siste tiden har trøblet litt med en skade, har begrenset seg til 800, 1500 og 5000 m. Eldstebror Henrik, som i enda større grad har trøblet med en skade den siste tiden, er ikke påmeldt noen distanser. Det indikerer nok at han er et godt stykke unna å være skadefri igjen.



Karoline Bjerkeli Grøvdal er påmeldt 5000 m. Og Hedda Hynne, som tirsdag satte norsk rekord på 800 m, er påmeldt 800 også i NM. Sondre Nordstad Moen er ikke påmeldt noen distanser og prioriterer sannsynligvis oppkjøringen til London Marathon 4. oktober.



Se tidsskjema nederst i artikkelen



Påmeldte deltakere på mellom- og langdistanse

Kvinner

10 000 m kvinner

Eli Anne Dvergsdal, Gneist,IL

Amalie Joensen, Gular, IL

Adele Norheim Henriksen, Gular, IL

Ingrid Revheim, Gular, IL

Vienna Søyland Dahle, Idrettslaget Skjalg

Ida Tjørsvaag, Idrettslaget Skjalg

Elise Hay Opsahl, Idrettslaget Skjalg

Maryna Novik, Klypetussen, IF

Siren Amelia Seiler, Kristiansand Løpeklubb

Sylvia Nordskar, Oslostudentenes IK

Maria Wiig, Stavanger Friidrettsklubb

Kristin Vabø, Stavanger Friidrettsklubb

Silje Torsvik, Stavanger Friidrettsklubb

Kristine Eikrem Engeset, Tjalve, IK

Maria Sagnes Wågan, Tjalve, IK

Hanne Mjøen Maridal, Ullensaker/Kisa IL Friidre

Kristine Fjellanger, Varegg Fleridrett

Lina Hydle Rivedal, Varegg Fleridrett

Emilie Mo, Vidar, Sportsklubben

Runa Skrove Falch, Vidar, Sportsklubben



5000 m kvinner

Anita Iversen Lilleskare, BFG Bergen Løpeklubb

Delphine Catherine Poirot, BUL, IL i

Nora Midttun, FRI IL

Eli Anne Dvergsdal, Gneist,IL

Ine Bakken, Gular, IL

Amalie Joensen, Gular, IL

Ingrid Revheim, Gular, IL

Hilde Brennskag, Gular, IL

Kristine Lande Dommersnes, Haugesund Idrettslag Frii

Marie Kloster, Hinna Friidrett

Elise Hay Opsahl, Idrettslaget Skjalg

Ida Tjørsvaag, Idrettslaget Skjalg

Vienna Søyland Dahle, Idrettslaget Skjalg

Sylvia Nordskar, Oslostudentenes IK

Mari Roligheten Ruud, Runar, IL

Kristin Vabø, Stavanger Friidrettsklubb

Thea Hovda, Strindheim il

Liv Landmark Nordengen, Strindheim il

Maria Sagnes Wågan, Tjalve, IK

Sigrid Jervell Våg, Tjalve, IK

Karoline Bjerkeli Grøvdal, Tjalve, IK

Astrid Brathaug Sørset, Tyrving IL

Hanne Mjøen Maridal, Ullensaker/Kisa IL Friidre

Lina Hydle Rivedal ,Varegg Fleridrett

Bertine-Helene Færø, Varegg Fleridrett

Kristine Fjellanger, Varegg Fleridrett

Emilie Mo, Vidar, Sportsklubben



3000 m hinder kvinner

Delphine Catherine Poirot, BUL, IL i

Ine Bakken, Gular, IL

Andrea Modin Engesæth, Runar, IL

Ingeborg Løvnes, Tjalve, IK

Sigrid Alvik, Tyrving IL

Kristine Fjellanger, Varegg Fleridrett

Sara Aarsvoll Svarstad, Vidar, Sportsklubben

Anna Marie Nordengen Sirevåg, Vidar, Sportsklubben



3000 m kappgang kvinner

Malin Opdahl, Beitstad IL

Fride Møller Flatin, Dimna IL

Marie Teige Grov, Dimna IL

Siri Gamst Glittenberg, Laksevåg TIL

Maren Karlsen Bekkestad, Sturla IF



1500 m kvinner

Maike Verhofstad, Gneist,IL

Ingrid Emilsen Kristiansen, Gular, IL

Vilde Våge Henriksen, Haugesund Idrettslag Frii

Sara Busic, Idrettslaget Skjalg

Kristin Svendby Otervik, Lørenskog Friidrettslag

Anna Hanstveit, Mjøsdalen IL

Emma Hanstveit ,Mjøsdalen IL

Maren Halle Haugen, Runar, IL

Ina Halle Haugen, Runar, IL

Christina Maria Toogood, Sandnes IL

Mathea Melberg, Stavanger Friidrettsklubb

Grethe Tyldum, Steinkjer Friidrettsklubb

Liv Landmark Nordengen, Strindheim il

Malin Edland, Tjalve, IK

Sigrid Jervell Våg, Tjalve, IK

Christine Næss, Tyrving IL

Amalie Manshaus Sæten, Ullensaker/Kisa IL Friidrett



800 m kvinner

Ingeborg Østgård, Friidrettsklubben Ren-Eng

Maike Verhofstad, Gneist,IL

Ingrid Emilsen Kristiansen, Gular, IL

Kristin Svendby Otervik, Lørenskog Friidrettslag

Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg, Ranheim IL

Amanda Marie Grefstad Frøyne, Sem IF

Caroline Sophie Røhm Fleische, Ski IL Friidrett

Mathea Melberg, Stavanger Friidrettsklubb

Solveig Cristina Hernandez Vrål, Tjalve, IK

Malin Ingeborg Nyfors, Tjalve, IK

Hedda Hynne, Tjalve, IK

Amalie Manshaus Sæten, Ullensaker/Kisa IL Friidrett



Menn

10 000 m menn

Andreas Torsvik, Bjarg IL

Øyvind Ytterhus Utengen, Bratsberg IL

Henning Halvorsen Offigstad, Bratsberg IL

Weldu Negash Gebretsadik, BUL, IL i

Ådne Andersen, Dimna IL

Roger Øye Pollen, Førde IL

Jon Temesgen Overå Sætre, Gneist,IL

Andreas Iden, Gneist,IL

Erlend Gjerdevik Sørtveit, Gneist,IL

Philip Anders Anthelme Massac, Gneist,IL

Alexander Skurve, GTI Friidrettsklubb - gr.

Andreas Penne Nygård, GTI Friidrettsklubb - gr.

Tom Erik Halvorsen, GTI Friidrettsklubb - gr.

Ivar Stefansson, Gular, IL

Magnus Sirnes Hjellum, Gular, IL

Bjørnar Sandnes Lillefosse, Gular, IL

Eldar Thomassen Fagerbakke, Gular, IL

Johannes Teigland, Gular, IL

Ole Mikal Tørsdal, Haugesund Idrettslag Frii

Eivind Øygard, Jølster IL

Magnus Grøttum Erstad, Kamp/Vestheim IF

Fredrik Biørnstad Schwencke, Kamp/Vestheim IF

Isaac Geberebrhan Tesfamicha, Leksvik IL

Petter Johansen, Lillehammer IF

Jonas Lurås Hammer, Lørenskog Friidrettslag

Alexander Bratreit Kirkeberg, Namdal løpeklubb

Fredrik Morten Sætran, Oslostudentenes IK

Albert Didriksen, Oslostudentenes IK

Mathias Moen, Oslostudentenes IK

Magnus Winther Warvik, Oslostudentenes IK

Eivind Klokkehaug, Oslostudentenes IK

Magnus Gjerstad, Osterøy IL

Markus Loftås, Osterøy IL

Helge Langen, Rindal IL

Sindre Solbakken Omvik, Rosendal TL

Erik Lomås, Salangen IF - Friidrett

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Frew Zenebe Brkineh, Sandnes IL

Håvard Lalit Øglænd, Sandnes IL

Tord Franke Ulset, Selsbakk IF

Ronny Losoa, Sigdal Friidrettsklubb

Ørjan Kjeldsli, Stadsbygd IL - Friidrett

Zerei Kbrom Mezngi, Stavanger Friidrettsklubb

Henrik Nordtug, Steinkjer Friidrettsklubb

Simen Hernes Ellingsdalen, Steinkjer Friidrettsklubb

Mathias Flak, Steinkjer Friidrettsklubb

Lars Lunde, Stord IL

Abdulaziz Mahammedsalih Ebr, Strindheim il

Iver Matias Linge Glomnes, Strindheim il

Trond Einar Moen Pedersli, Strindheim il

Robert Bergstå, Svarstad IL

Jo-Inge Sandvik, Svorkmo N.O.I.

Trond Ørjan Eide, Svorkmo N.O.I.

Sverre Solligård, Svorkmo N.O.I.

Jo Sverre Sande, Svorkmo N.O.I.

Kristian Pytten, Tjalve, IK

Sigurd Ruud Skjeseth, Tjalve, IK

Petter Mekvik Rypdal, Tjalve, IK

Cedrik Bakke Christophersen, Tønsberg Friidrettsklubb

Per Svela, Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Erik Udø Pedersen, Ullensaker/Kisa IL Friidre

Fredrik Tordal Torgersen, Varegg Fleridrett

Tage Morken Augustson, Varegg Fleridrett

Halfdan-Emil Færø, Varegg Fleridrett

Andreas Myhre Sjurseth, Vidar, Sportsklubben



5000 m menn

Marius Garmann Sørli, Ask Friidrett

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Weldu Negash Gebretsadik, BUL, IL i

Simon Nebijo Karlsen Steinsha, BUL, IL i

Philip Anders Anthelme Massac, Gneist,IL

André Seliussen, Gneist,IL

Erlend Gjerdevik Sørtveit, Gneist,IL

Espen Roll Karlsen, Gneist,IL

Andreas Iden, Gneist,IL

Jon Temesgen Overå Sætre, Gneist,IL

Tom Erik Halvorsen, GTI Friidrettsklubb - gr.

Alexander Skurve, GTI Friidrettsklubb - gr.

Marius Øyre Vedvik, Gular, IL

Magnus Sirnes Hjellum, Gular, IL

Bjørnar Sandnes Lillefosse, Gular, IL

Trym Halvard Sagstuen Tønnesen, Halden IL

Ole Mikal Tørsdal, Haugesund Idrettslag Friidrett

Tedros Gebretensai Haile, Haugesund Idrettslag Friidrett

Endre Espedal, Haugesund Triathlon Klubb

Marius Liljeberg Wang, Herkules Friidrett

Erik Tangen Gundersen, Idrettslaget Skjalg

Kristian Tjørnhom, Kristiansand Løpeklubb

Isaac Geberebrhan Tesfamicha, Leksvik IL

Jonas Lurås Hammer, Lørenskog Friidrettslag

Alexander Bratreit Kirkeberg, Namdal løpeklubb

Markus Borge Harbo, Oslostudentenes IK

Mathias Moen, Oslostudentenes IK

Albert Didriksen, Oslostudentenes IK

Eivind Klokkehaug, Oslostudentenes IK

Markus Loftås, Osterøy IL

Magnus Gjerstad, Osterøy IL

Helge Langen, Rindal IL

Simen Halle, Runar, IL

Ulrik Grevle Lolland, Rygge IL

Erik Lomås, Salangen IF - Friidrett

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes IL

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

Tord Franke Ulset, Selsbakk IF

Ørjan Kjeldsli, Stadsbygd IL - Friidrett

Zerei Kbrom Mezngi, Stavanger Friidrettsklubb

Mathias Flak, Steinkjer Friidrettsklubb

Simen Hernes Ellingsdalen, Steinkjer Friidrettsklubb

Lars Lunde, Stord IL

Trond Einar Moen Pedersli, Strindheim il

Øystein Kvaal Østerbø, Strindheim il

Ådne Karlsen Bekkestad, Sturla IF

Jo Sverre Sande, Svorkmo N.O.I.

Jo-Inge Sandvik, Svorkmo N.O.I.

Sverre Solligård, Svorkmo N.O.I.

Trond Ørjan Eide, Svorkmo N.O.I.

Petter Mekvik Rypdal, Tjalve, IK

Henrik Andree Nicolaisen, Tjalve, IK

Kristian Pytten, Tjalve, IK

Eivind Trym Wikshåland, Tjalve, IK

Ferdinand Kvan Edman, Tjalve, IK

Jonatan Andersen Vedvik, Tønsberg Friidrettsklubb

Cedrik Bakke Christophersen, Tønsberg Friidrettsklubb

Per Svela, Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Halfdan-Emil Færø, Varegg Fleridrett

Andreas Myhre Sjurseth, Vidar, Sportsklubben



5000 m kappgang menn

Andreas Døske, Haugesund Idrettslag Friidrett

Magnus Græsli, Leinstrand IL

Tobias Lømo, Tjalve, IK



3000 m hinder menn

Marius Garmann Sørli, Ask Friidrett

Esten Hansen-Møllerud Hauen, Friidrettsklubben Ren-Eng

Espen Roll Karlsen, Gneist,IL

Bjørnar Sandnes Lillefosse, Gular, IL

Jacob Boutera, Gular, IL

Abdalla Targan Tambaw Yousif, Herkules Friidrett

Ola Martin Torgrimssønn Gåsv, Ranheim IL

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Frew Zenebe Brkineh, Sandnes IL

Harald Kårbø, Stord IL

Fredrik Sandvik, Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Erik Udø Pedersen, Ullensaker/Kisa IL Friidrett



1500 m menn

Simen Seeberg-Rommetveit, BUL, IL i

Even Brøndbo Dahl, FIK Orion

Esten Hansen-Møllerud Hauen, Friidrettsklubben Ren-Eng

Martin Mæle, Gneist,IL

Anders Bjørndal, Gneist,IL

Bjørnar Sandnes Lillefosse, Gular, IL

Johannes Teigland, Gular, IL

Mats Hauge, Gular, IL

Sondre Arne Hoff, Gular, IL

Thomas Myklebust Heggøy, Gular, IL

Eldar Thomassen Fagerbakke, Gular, IL

Jacob Boutera, Gular, IL

Matias Andersen Førde, Gular, IL

Sindre Solbakken Omvik, Rosendal TL

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes IL

Moa Abounnachat Bollerød, Sem IF

Abdullahi Hassan Ali, Tjalve, IK

Oliver Andersen Vedvik, Tønsberg Friidrettsklubb

Jonatan Andersen Vedvik, Tønsberg Friidrettsklubb

Per Svela, Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ulrik Strømmen Røstad Hovig, Vidar, Sportsklubben



800 m menn

Ole Jakob Høsteland Solbu, Ås IL

Kristoffer Sagli, Aure IL - Friidrett

Kjetil Brenno Gagnås, Børsa IL

Tobias Grønstad, BUL, IL i

Leon Samuel Douglas Mjaaland, BUL, IL i

Markus Einan, BUL, IL i

Simen Seeberg-Rommetveit, BUL, IL i

Thomas Strønstad-Løseth, Gneist,IL

Hans-Magnus Haukøy, Gneist,IL

Martin Mæle, Gneist,IL

Sondre Arne Hoff, Gular, IL

Magnar Fossbakken Lundberg, Hommelvik IL

Salim Bukari, Idrettslaget Skjalg

Sigurd Tveit, Kristiansand Løpeklubb

Jørgen Kåshagen, Moelven IL

Trygve Feidje Mjelde, Osterøy IL

Ole Sivert Røyrhus, Ranheim IL

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes IL

Sondre Rishøi, Sarpsborg IL

Moa Abounnachat Bollerød, Sem IF

Didrik Hexeberg Warlo, Tyrving IL

Ånung Viken, Vollan I.K





Tidsskjema NM 2020 – FREDAG

Fredag 18.09.2020 formiddagsøkt

Øvelse Klasse Type Av melding fra øvelsen Øvelsestart 400 m K Fo 10:30:00 12:00:00 Slegge M Fi 10:50:00 12:20:00 400 m M Fo 10:45:00 12:15:00 100m K Fo 11:05:00 12:35:00 100m M Fo 11:30:00 13:00:00 Lengde Grop 1 K Fo 11:50:00 13:20:00 Lengde Grop 2 K Fo 11:50:00 13:20:00 1500 m K Fo 12:00:00 13:30:00 1500 m M Fo 12:15:00 13:45:00

Fredag 18.09.2020 ettermiddagsøkt

Øvelse Klasse Type Av melding fra øvelsen Øvelsestart Diskos M Fi 13:40:00 15:10:00 100m M Sf 16:10:00 100m K Sf 16:20:00 3000m kappgang K Fi 15:00:00 16:30:00 5000m kappgang M Fi 15:00:00 16:30:00 Høyde K Fi 15:00:00 16:30:00 5000 m H1 BESTE K Fi 15:30:00 17:00:00 Stav K Fi 16:00:00 17:30:00 5000 m H1 M Fi 16:00:00 17:30:00 Kule K Fi 16:10:00 17:40:00 5000 m H2 M Fi 16:00:00 17:50:00 100 m K Fi 18:15:00 100 m M Fi 18:20:00 5000 m H3 BESTE M Fi 16:00:00 18:30:00 400m K Fi 18:55:00 400m M Fi 19:00:00 5000 m H2 K Fi 15:30:00 19:10:00

Tidsskjema NM 2020 – LØRDAG

Lørdag 19.09.2020 formiddagsøkt

Øvelse Klasse Type Av melding fra øvelsen Øvelsestart Spyd M Fo 09:30:00 11:00:00 Spyd M Fo 09:30:00 12:30:00

Lørdag 19.09.2020 ettermiddagsøkt

Øvelse Klasse Type Av melding fra øvelsen Øvelsestart Lengde K Fi 14:30:00 Slegge K Fi 13:00:00 14:30:00 200m K Fo 14:00:00 15:30:00 200m M Fo 14:25:00 15:55:00 Tresteg M Fi 14:50:00 16:20:00 100m FU Elite M Fi 15:00:00 16:30:00 100m FU M/F Fi 15:10:00 16:40:00 Flaggoverrekkelse til Kristiansand 16:50:00 Spyd K Fi 14:10:00 16:20:00 800m K Fo 15:25:00 16:55:00 800m M Fo 15:35:00 17:05:00 Stav M Fi 15:50:00 17:20:00 200m K Sf 17:30:00 200m M Sf 17:40:00 3000m hinder M Fi 16:20:00 17:50:00 3000m hinder K Fi 16:40:00 18:10:00 1500m K Fi 18:30:00 1500m M Fi 18:35:00 400 m hekk K Fo 17:25:00 18:55:00

Tidsskjema NM 2020 – SØNDAG

Søndag 20.09.2020

Øvelse Klasse Type Av melding fra øvelsen Øvelsestart 100m hekk K Fo 09:00:00 10:30:00 10 000m H1 M Fi 09:10:00 10:40:00 10 000m H2 M Fi 09:10:00 11:20:00 Spyd M Fi 11:30:00 Tresteg K Fi 10:00:00 11:30:00 10 000m H3 (BESTE) M Fi 09:10:00 12:00:00 10 000m K Fi 11:10:00 12:40:00 Høyde M Fi 11:00:00 12:30:00 Diskos K Fi 12:00:00 13:30:00 Lengde M Fi 11:40:00 13:10:00 100m hekk K Fi 13:20:00 110m hekk M Fi 12:00:00 13:30:00 Kule M Fi 12:00:00 13:30:00 100m para M Fi 12:10:00 13:40:00 100m para K Fi 12:20:00 13:50:00 200m K Fi 14:00:00 200m M Fi 14:10:00 800m M Fi 14:20:00 800m K Fi 14:25:00 400m hekk M Fi 13:10:00 14:40:00 400m hekk K Fi 14:50:00 Utdeling kongepokal 1000m stafett K Fi 13:50:00 15:20:00 1000m stafett M Fi 14:10:00 15:40:00













