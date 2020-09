Som medlem i Kondis får du abonnement på magasinet Kondis og tilgang til alle våre plussaker på Kondis.no. Du får også tilgang til gode rabattavtaler med sportsbutikker, leverandører av treningsutstyr, treningsprogram og gode råd om trening. Vi tilbyr også gratis advokathjelp, og rabatt på flyreiser og hotellovernattinger. Du kan se alle våre medlemsfordeler her.

Kondis driver også treningsgrupper flere steder i landet, og har opprettet Team Kondis hvor du kan oppleve fellesskap i form av eget treningstøy og nettsamfunn for diskusjoner og råd. Kondis er også arrangøren bak Kondisløpet, som er et lavterskeltilbud for de som ønsker å delta i løp hvor og når det passer best for dem selv. Her kan du melde på virtuelle løp, og vi tilbyr distanser fra 3 km til maraton. I Kondisløpet har vi både premier til vinnerne og uttrekkspremier blant de andre som er påmeldt. Det er åpent for alle å være med på Kondisløpet. Det er egne uttrekkspremier for de som melder på med Team Kondis som lag.

Vi har gode innmeldingstilbud for deg som ønsker å prøve et medlemskap hos oss. Du kan lese mer om våre tilbud her.

Når du melder deg inn, løper medlemskapet til du gir oss beskjed om at du ønsker å melde deg ut igjen.



Kondistreninga Årnes: Her har Anette Johansen (fremst) nettopp løpt forbi Merete Støverud Stokke, Geir Bjerkestrand og Marianne Røhme (bakerst) da Kondistreninga Årnes hadde 3000 meter testløp i forbindelse med Kondisløpet i august. (Foto: Hilde Johansen)