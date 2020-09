Det er ikke så lenge siden at Hytteplanmila gikk ut med at det tradisjonsrike massearrangementet blir avlyst i år. Til gjengjeld vil de kjøre et eliteløp for kvinner som klarer mila under 37 minutter og menn som løper under 31 minutter.

Kilian Jornet er helt klart i siste kategori. Han har på trening flere ganger løpt 10 km under 30 minutter basert på sin egen GPS-måling. For noen uker siden løp han først en vertikal 1000 meter på 29.57 (1000 høydemeter stigning) for så å jogge ned til foten av fjellet og løpe en ganske flat 10 km på 29.42. Fremdeles ifølge hans egen GPS. Men han har ifølge sin instagramkonto også slitt med en skade som har gjort at han har fått trent mindre på flatt underlag denne sommeren enn det han hadde planlagt.

I fjor vår stilte Kilian Jornet opp i det noe kuperte Åndalsnesløpet som er knappe 5 km langt. Da vant han på 15.20 og var 8 sekunder bak løyperekorden til Johan Bugge. Til sammenlikning har Karoline Bjerkeli Grøvdal løpt Åndalsnesløpet elleve ganger og har 16.00 som best, noe som også er løyperekord. Karolines per på 5000 m på bane er så sterk som 14.51,66, og sjøl om vi ikke av det kan slutte at Kilian Jornet er god for under 14.20 på en helt flat 5 km, så indikerer det at han også er en mer enn habil 5 km-løper.

Men stiller Ingebrigtsen-gutta og Sondre Nordstad Moen i Hytteplanmila, må nok Kilian Jornet finne seg i være med å kjempe om en god plassering blant de nest beste. Med 29.42 på trening - med en tøff vertikal 1000 m i beina - bør han kunne være i nærheten av 29 minutter blank om han optimaliserer inn mot konkurransen.

– Jeg søker ofte etter løp når jeg trener på tredemølle på vinterstid for å finne motivasjon. Hytteplanmila har jo hatt med sterke løpere som Sondre Nordstad Moen og brødrene Ingebrigtsen, så Hytteplanmila har jo blitt et kjent løp, er Kilian sitert på i pressemeldinga fra arrangøren. Der legges det til at han håper på å sette en sterk tid under Hytteplanmila Rekordjakt 2020.

Skulle det bli sluttspurt mellom Kilian Jornet og noen av de andre løpestjernene, vil vi anta at det ikke er Kilian som synes den siste bakken er for bratt. Han har opplevd tøffere stigninger før.

At Kilian Jornet stiller til start, minsker nok ikke sjansen for at NRK vil sende løpet. Kommer noen av Ingebrigtsen-gutta, Sondre Nordstad Moen, Karoline Bjerkeli Grøvdal og/eller Therese Johaug i tillegg, blir det virkelig en godbit for alle løpsinteresserte. Hytteplanmila vil legge ut på sin heimeside hvilke andre toppløpere som stiller, etter hvert som det blir klart.



Rollebytte: Tommy Støa, som er med og arrangerer Hytteplanmila, har tidligere løpt Tromsø Skyrace hvor Kilian er arrangør. Lørdag 17. oktober 2020 blir rollene byttet om da Kilian løper “Hytteplanmila Rekordjakt 2020”.