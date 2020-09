BMW Oslo Maraton skulle etter planen vært en stor løpsfest med tusenvis av deltagere gjennom Oslos gater den 19. september, men med koronapendemien ble ikke det mulig. I stedet blir det en virtuell utgave der Oslo Maraton kan løpes hvor som helst.

I Bergen har Rune Kvinge og Andy Thiem meldt seg som fartsholdere for dem som ønsker å løpe sammen med andre løpere, og Andy kan fortelle at de skal løpe i traseen til Bergen City Marathon:

– Stort sett i den løypen ja, men med noen små justeringer grunnet veiarbeid og avstengte områder. Det er en tøff løype grunnet bakkene. Det blir timetarget 2 timer for halvmaraton og 4 timer for helmaraton.

– En av oss vil også ha ekstra oppfølging på de som løper litt raskere eller saktere enn resten. Det viktigste er at alle kommer seg i mål og sitter igjen med god opplevelse.

Andy Thiem gleder seg:

– Det blir kjekt å løpe med flere, om det så er Oslo, Bergen eller annet virtuelt. Jeg har snakket med alle på gruppa og samtlige gleder seg veldig til lørdagen. Inkludert meg og Rune.

Samtidig må Andy innrømme at det ikke blir helt som et ekte løp:

– Ingenting kan erstatte et ekte fysisk løp. Det har dessverre vært mange ensomme treningsøkter i løpet av denne corona-perioden.

Distansene man kan løpe er de samme som det ville vært i et ekte løp, altså et valg mellom 3 km, 10 km, halv- og helmaraton samt trippelen på 73,3 km. Det eneste kravet er at løpet må gjennomføres 19. september.



Vil du være fartsholder i Oslo Maratons virtuelle løp 19. september?