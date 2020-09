Den nye rekorden for Elvaløpet er på 229 deltaker. Elmer Mulleri Skalle var igjen best og Oda Bråten Richenberg er ubeseiret og tok sin femte seier i årets Sørdalskarusell. Elvaløpet avsluttet Sørdalskarusellen 2020, en sesong som har vært veldig spesiell, men Litrim klarte å gjennomføre alle løpene, den 39. sesongen denne gang som helt virituell.

Deltakerrekord!

Igjen ble det deltakerrekord med 229 fullførende deltakere. Den forrige rekorden lød på 201. I alt var det 2858 starter, bare to færre enn fjorårets rekordsesong. Tallene er ennå litt uoffisielle da det kan komme noen tekniske justeringer. 245 har fullført karusellen, dvs har vært med i minimum 6 løp. 126 har deltatt i alle 10 løpene. Tilsvarende tall i fjor var 184 og 48. I år har det vært mange som har hatt målsetning om å fullføre 10 løp. Vi skal opprette et bildegalleri hvor vi håper å få med flest mulige, gjerne med en liten hilsen.

Oppstillingen nedenfor viser sammenlagttallene - Maihaugenløpet hadde flest deltakere i år med 385 som fullførte. Olympiaparkløpet hadde størst økning dvs 38%.





Elmer Mulleri Skalle best blant gutta!

Elmer Mulleri Skalle, Lillehammer IF har hatt som mål å vinne Sørdalskarusellen sammenlagt og innfridde med å ta totalseieren i Elvaløpet. Sammenlagt hadde han god margin til nummer to på listen Lars Berger og med Hans Olav Kjøs på tredjeplass - vi kommer tilbake til sammenlagtlista.

Ellmer Mulleri Skalle var altså 27 sekunder foran Oddvin Offigstad og var tydelig fornøyd med løpet og opplegget og sendte oss følgene melding etterløpet: - Hei vil bare takke for ett veldig bra arrangement hele våren og høsten og at dere fikk til alle løpene virtuelt og bra merket og veldig bra opplegg Neste mål er NM i terrengløp!

Oddvin Offigstad startet seint i år, men med deltakelse i siste løp, klarte han å fullføre årets karusell samtidig som det ble klasseseier i M30-39. Lars Berger gjentok bedriften fra i fjor og vant klasse M40-49 sammenlagt.

Oda Bråten Richenberg best blant kvinnene!

Oda Bråten Richenberg. LIF best blant jentene her i Vegmuseumsløpet. Foto Heidi Bråten Richenberg.

Med denne seieren tok Oda Bråten Richenberg sin 5. seier, 14-åringen er ubeiseiret i årets karusell, men mangler et løp for å fullføre karusellen.



Mille Marie Storlien Lillehammer Skiklub tok andreplassen totalt, vant klassen og to sammenlagtseieren over de som har fullført alle 10. Her har hun kjempet med Bente Størmer Steira i hele år. Forskjellen på 10 løp ble kun 21 sekunder.

Ingvild Gulling Lillehammer Tannhelse vant K40-49 i dag og dermed klassen sammelagt. Den seriøse satsingen til Norseman som ikke ble noe av har gitt resultater i årets sesong. Nykommer på sammenlagtlistene Kari Lier fra Ring IL førte henne opp til andre plass sammenlagt i sin klasse.

Iris Tollan Brandhaug, Lillehammer Skiklub ble sammenlagtvinner i klasse k12-15 og Annica Benno var spent om ledelsen holdt til sammenlagtseier i klasse K30-39. Det gjorde det!