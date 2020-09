Det ble i år en helt ny vinner i herreklassen ved Øystein Ulekleiv som med tida 31.33 var helt suveren. Skiskytteren fra Dombås var vel fem minutter raskere enn Kjell Vegard Opheim, Gubbetrim og Gudmund Storlien, Snertingdal Saujagarlaug på 2. og 3. plass. Løpere i ungdomsklassen besatte 5 av de 10 første plassene på totallista i herreklassen.



Nok en gang vant Merete Weng dameklassen, denne gang på tida 37.39. Marte K. Sveen fra Ring og Silje Eklund fra Skreia var de to nærmeste utfordrerne til BUL-løperen.



Arrangørene ønsker velkommen tilbake til neste års 10-årsjubileum for motbakkeløpet fra sentrum i Moelv til det fine utsiktspunktet på toppen av Lundehøgda etter 6,6 km og 470 meter høyere oppe.



Resultater Lundehøgda Opp 19.09.2020: Kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Merete WENG BUL K20-34 år 37:39 +0:00 2 Marte K. Sveen Ring IL K20-34 år 38:24 +0:45 3 Silje Eklund Skreia IL/Totenåsen løp K40-44 år 39:05 +1:26 4 Marianne Byfuglien NRP K20-34 år 41:21 +3:42 5 Kari Lier Ring IL K40-44 år 42:08 +4:29 6 Tone Brodshaug Totenåsen Løp K40-44 år 43:20 +5:41 7 Kjersti Holum-Jakobsen Moelven IL - Friidrett K40-44 år 43:44 +6:05 8 Anne STORSLETT Moelven IL K20-34 år 44:20 +6:41 9 Inger Grini Moelven IL - Friidrett J13-15 år 44:53 +7:14 10 Mari Ovidia Ranestad Hamar IL - Friidrett J13-15 år 46:50 +9:11 11 Martine Kleven Ottestad IL J13-15 år 48:16 +10:37 12 Carmen Aasvoll-Rognlien Østre Toten Skilag J11-12 år 48:45 +11:06 13 Eir Elise Røstelien Gangås Moelven IL - Friidrett J13-15 år 48:53 +11:14 14 Grete Helen Løsnesløkken Moelven IL K35-39 år 49:38 +11:59 15 Sidsel Nordhagen Lørenskog FIL K45-49 år 50:10 +12:31 16 Sofie Robstad Moelven IL - Friidrett J13-15 år 50:34 +12:55 17 Lisa Krogvig Bjørnstad Moelven IL J11-12 år 55:56 +18:17 18 Tone Lise Johannessen Moelven IL K45-49 år 56:19 +18:40 19 Andrine Strypet Moelven IL K16-19 år 56:35 +18:56 20 Ea Robstad Moelven IL J11-12 år 56:45 +19:06 21 Kjersti Strypet Moelven IL K20-34 år 57:46 +20:07 22 Sina Marie Dobloug Vang Skiløperforening J13-15 år 58:01 +20:22 23 Ida Saxegaard Moelven IL J11-12 år 01:39 +23:00 24 Alma Strand Moelven IL J11-12 år 1:02:04 +24:25 Menn 1 Øystein Ulekleiv Dombås IL M20-34 år 31:33 +0:00 2 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim M50-54 år 36:35 +5:02 3 Gudmund Storlien Snertingdal Saujagarlaug M20-34 år 36:46 +5:13 4 Erik Kleven Ottestad IL M45-49 år 37:03 +5:30 5 Per Arne Rolstad Team Sportsmanden M35-39 år 37:26 +5:53 6 Henrik Kvarstad Hamar Skiklubb G13-15 år 37:37 +6:04 7 Ola Dåsnes Vang Skiløperforening G13-15 år 38:23 +6:50 8 Sturla Dahl Bøhleng Hamar Skiklubb G13-15 år 40:29 +8:56 9 Henrik Aasvoll-Rognlien Østre Toten Skilag G11-12 år 40:53 +9:20 10 Magnus Johannessen Moelven IL/Team Sjusjøen M16-19 år 40:59 +9:26 11 Bastian K Galgum Vang Skiløperforening G13-15 år 41:34 +10:01 12 Øystein Leberg Moelven IL M20-34 år 41:36 +10:03 13 Hans Emil Glestad Mjøsski M20-34 år 41:55 +10:22 14 Bjørnar Jesnes Buraas Åsmarka Il/Team Sjusjøen G13-15 år 42:24 +10:51 15 Sverre Haugli Hamar Skiklubb G13-15 år 43:03 +11:30 16 Sander Bjaanes Dahl Hamar Skiklubb G13-15 år 43:23 +11:50 17 Erling Bogsti Moelven IL G11-12 år 43:41 +12:08 18 Frank Vegar L. Hanssen Moelven IL/Gubbetrim M45-49 år 43:53 +12:20 19 Rune Løsnesløkken Moelven IL M40-44 år 44:53 +13:20 20 Simen Johannessen Moelven IL/Team Sjusjøen G13-15 år 45:03 +13:30 21 Oliver Holum-Jakobsen Moelven IL G11-12 år 45:09 +13:36 22 Trond Rønningsveen Brumunddal SK M50-54 år 45:49 +14:16 23 Svein Amlie Moelven IL M50-54 år 47:07 +15:34 24 John Espen Johannessen Næroset IL M45-49 år 48:18 +16:45 25 Yngve Strypet EAB Engineering M45-49 år 48:28 +16:55 26 Trond Olav Horten Moelven IlGubbetrim M50-54 år 48:34 +17:01 27 John Arne Jægersborg Moelven IL / Byggmontasje M35-39 år 48:41 +17:08 28 Lars Galåsen Ottestad Sykkel M20-34 år 52:06 +20:33 29 Erlend Robstad Moelven IL - Friidrett G11-12 år 52:28 +20:55 30 Jørgen Håland Gubbetrim M55-59 år 53:27 +21:54 31 Roy Kjørnes Moelven IL M45-49 år 56:30 +24:57 32 Eljar Wessel Mengshoel Moelven/Næroset Ski G11-12 år 58:45 +27:12 33 Arnt Wessel Mengshoel Moelven/Næroset Ski G11-12 år 1:02:46 +31:13 34 Linus Holum-Jakobsen Moelven IL G11-12 år 1:09:14 +37:41