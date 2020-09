To kvinner skilte seg ut i den 20 km lange sykkelrunden der Marit Sveen var halvannet minutt raskere enn Cathrine Andersen, som fikk med seg årets klubbmester-tittel for Odal SK før hun la ut på en ny runde rundt sjøen med joggesko.

På herresiden ble det seier til Jonas Amundsen fra Nes SK seks sekunder foran multitalentet Østen Brovold Midtsundstad med Gustav Amundsen, Nes SK og Anders Lohne Aarstad ytterliger tre sekunder deretter. Sistnevnte sikret seg dermed pokalen i det innlagte klubmesterskapet for Odal SK.

42 syklister stilte i aktive klasser på 12 og 20 km mot 35 for et år siden.



KLASSEVIS RESULTATER SYKKEL

46 løpere stilte til start i aktive klasser på løpet der 45 fullførte. 5 ungdommer deltok på 4 km, mens 40 gjorde unna selve Dølisjøen Rundt-løypa. Det ble med det en meget pen økning i antall deltakere på tid fra fjorårets 26 aktive løpere. Antall mosjonister svinger naturlig nok mer i takt med værutsiktene for arrangementsdagen og havnet i år et stykke bak fjorårets kjempeoppslutning, men ble ganske identisk med 2018-tallene.

16-åringen Østen Brovold Midstundstad som "varmet opp" med to mil på sykkel litt tidligere på formiddagen, leverte nok en gang et solid løp og ble som i Kongsvingermila for nesten to måneder siden klar vinner med 43.47 i den 12 km lange løypa på grus og sti rundt den idylliske sjøen i Sør-Odal. Det var altså de seks sekundene på sykkeldelen som skilte den meget talentfulle vålersokningen fra å ta "The Double" på Slåstad søndag.



På løpsdelen hadde han imidlertid kontroll og hadde til slutt halvannet minutt å ga på til arrangørklubbenes Halvor Korbøl Thoner som på sin side henviste Olav Vikøren Espenes fra Lyn Ski til 3. plassen på totallista. Mats Emil Sand, Galterud IF ble klar tredjemann i seniorklassen.



Også i kvinnenes oppgjør ble det ungdoms-seier ved Ingrid Rosager, KIL Friidrett som var drøye halvminuttet foran Camilla Hesbøl fra Magnor UL. Cathrine Andersen, Team Driv Trening tok dagens andre pallplass for dagen ytterligere 50 sekunder bak.



Fra starten på ungdomsløpet på 4 km med Oppstad-tvillingene Ole Jacob (183) og Karsten Ellevold i front. (Foto fra Slåstad IL's facebookside)