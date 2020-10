Pressemelding fra arrangøren:





De 220 deltakerne skulle finne frem til over 90 poster rundt om i Oslo for så å finne løsning på utfordringene. Natt til lørdag var det storm og regn, men uværet ga seg, og Opplev Oslo fikk helt supre forhold. Her var det klasser for turgåere og konkurranseklasser for sykkel og løp. Det hele var lagt opp som en team-konkurranse for lag på to og to, med både dame-, herre og miksklasser.

Det var premiering i alle klasser, og premiepotten var til sammen på over 60 000 kr. Førstepremiene var klær fra Twentyfour til over 6000 kr for hvert lag. I turklassene var det uttrekkspremier, også de fra Twentyfour.

Klokka 11.00 på konkurransedagen ble postene med deres beliggenhet offentliggjort på deltakernes mobiltelefoner. Startområdet var valgfritt over hele Oslo. Dette ble gjort for å gjøre konkurransen så Covid-19-sikker som mulig. Det ble dermed ingen store folkemengder noe sted. Konkurransen ble avsluttet klokka 16.00. Da lukket konkurranseplattformen seg på mobiltelefonen. Alle lag hadde sin egen innlogging der de kunne følge med på antall poeng de fikk, og på hvordan de lå an i konkurransen.

Særlig morsomt var det å se at mange foreldre hadde fått med seg ungdommene sine og laget team. Mor og datter, far og datter osv. Har var det det mye glede, stolthet og pågangsmot. De var bare superfornøyde.

Postene var en blanding av fysiske utfordringer, quiz-poster og kodeposter. Det var fire konsentrasjoner av poster – på Sognsvann, Grefsenkollen, i Oslo sentrum og Svartdalen. Det var svømme-, padle- og klatreposter på Sognsvann, balansepost ute i Oslofjorden på Honnørbrygga, slak linje med sikring over Akerselva og mer enn 30 bemannede aktivitetsposter.

Dette er absolutt en konkurranseform som er kommet for å bli. Her er det ikke bare å løpe eller sykle fra A til B. Her blir du utfordret både strategisk og mentalt, og i tillegg får du masse mosjon. Her velger du om du vil konkurrere med blodsmak i munnen for å bli nummer én, eller om du vil ta det som ren mosjon i turklassen.

10 lag på to personer fullførte i løp damer, 9 fullførte i løp menn og 18 sikra seg poeng i løp miks. I sykkelklassen deltok 16 kvinnelag, 6 herrelag og 19 mikslag. I tillegg var det med 25 turlag. Planen er å gjøre Opplev Oslo til et årlig arrangement.



Resultater





Med god sikring ble utfordringene spennende uten at de var farlige. (Foto: arrangøren)



Bare fryd, eller var det også en dose skrekk blandet inn? (Foto: arrangøren)