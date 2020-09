Med gravearbeider på skoleplassen på Slettebakken Skole og med begrensningene som er innført av smittevernreglene er Springkarusellen arrangementet som gjennomføres mot alle odds. Men det viktigste er få beholde den fine løpeturen rundt Tveitevannet i Bergen, selv om man ikke ser så mye til konkurrentene. Og i det nest siste løpet i det som sikkert blir kalt koronasesongen når løpshistorien skal skrives var det da også en fin gjeng som fikk gjennomført løpene sine. Det var 27 løpere som fullførte, de fleste løp to runder, her kan man nemlig velge å løpe en eller to runder.



Christian Jensen i Bedriftsidretten Hordaland sender ut Kjetil Birkeland Moe fra starten på skoleplassen.

1 runde:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 53 Bjarte Boye BERGEN Herrer 55 - 59 år 13:31 2 54 Tobias Boye Bub-Bergen Herrer 20 - 24 år 14:06 0 104 Filip Boga Bjørsvik Gneist Gutter 0 - 14 år 14:34 3 128 Arild Birkeland BERGEN Herrer 65 - 69 år 14:37 1 5 Siv Hansen Eidsvåg IL Kvinner 50 - 54 år 25:33

Resultat kvinner 2 runder:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 77 Ingrid Næss Johansen Gneist IL Kvinner 20 - 24 år 21:34 2 32 Ingrid Marie Johnsen Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 21:41 3 129 Lise Christensen BERGEN Kvinner 50 - 54 år 22:56 4 42 Hilde Kristine Hvidevold Sweco BIL Kvinner 35 - 39 år 23:55 5 58 Silje Kathrin Nesdal BERGEN Kvinner 30 - 34 år 24:25 6 34 Nina Kandal PARADIS Kvinner 55 - 59 år 27:12 7 29 Eva Platou Holsen HSI Kvinner 50 - 54 år 27:36 8 57 Vibeke Karlsen BERGEN Kvinner 30 - 34 år 27:38 9 1 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 27:47 10 45 Anne Grethe Fosse Selseng Aker Solutions Kvinner 40 - 44 år 32:59 10 35 Mona Seglem FYLLINGSDALEN Kvinner 50 - 54 år 32:59

Resultat menn 2 runder:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 125 Rasmuss Wernø Waage BFG Bergen Løpeklubb Herrer 20 - 24 år 17:23 2 60 Knut Erik Nielsen BKK BIL Herrer 35 - 39 år 18:01 3 127 Knut Grove Norce/Varegh Herrer 55 - 59 år 19:31 4 12 Kjetil Birkeland Moe Sweco BIL Herrer 35 - 39 år 19:50 5 44 Per Eilif Træen Acos Herrer 40 - 44 år 21:40 6 117 Steingrim Ringel RÅDAL Herrer 70 - 74 år 23:57 7 10 Jan Kårbø DNB Herrer 60 - 64 år 24:57 8 8 Asbjørn Kvernrød Bækkalokket Herrer 75 - 79 år 26:09 9 15 Arthur Lillefosse Sas-Klubben Herrer 75 - 79 år 30:27 10 46 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN Herrer 35 - 39 år 33:01 11 126 Stian Haugen LODDEFJORD Herrer 45 - 49 år 40:49

Filip Boga Bjørsvik med medaljen som beviser at han har deltatt i minst 5 løp i årets Springkarusell. Han har nå meldt seg inn i Gneist og kommer nok til å løpe mer der.



Knut Erik Nielsen ble nummer 2 denne gangen, akkurat som han ble sist. Og flere ganger tidligere. Han synes derfor han har blitt en evig toer: – Jeg blir nummer to selv om det er forskjellige vinnere fra gang til gang!

Men da er det greit å ta det med godt humør. Kanskje vinner han neste gang?

Stian Haugen deltok i Springkarusellen for første gang: – Jeg er ganske fornøyd. Ut fra mine forutsetninger var det et ganske bra løp, men jeg klarer ikke å holde et høyt tempo. Men dette er bra motivasjon til å delta i flere løp fremover der fokus er å konkurrere mot meg selv. Nå til helgen skal jeg delta på Gloppen halvmaraton på Sandane. Det blir min første halvmaraton.



Lise Christensen bor langs løypen: – Da jeg så at folk varmet opp kom jeg plutselig på at det var Springkarusell som jeg hadde lyst til å være med på!



Ingrid Marie Johnsen