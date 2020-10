Som for alle andre karuseller har det vært en helt spesiell sesong i Gå-joggen. Karusellen som består av 21. løp, ble arrangert som åpne ukesløp før sommerferien. I tillegg ble et løp etter ferien avlyst pga. det lokale smitteutbruddet i Hamar. Det er således bare ni løp som har gått som vanlige onsdagløp. Deltakelsen har vært omtrent på fjorårsnivå i aktive klasser, mens antall trimmere på tid har vært betydelig lavere enn de siste årene.



Patrick Åserud var klart best på to-runder'n gjennom Ankerskogen, mens Anna Bårdseng knep seieren i kvinneduellen med Marit Aamdal. Tor Anders Elftstedt var førstemann i mål på en runde.



Samleside for Gå-joggen

Resultater Gå-joggen 30.09.2020:

Menn - 2,3 km:

Klasse Pl Navn Klubb Tid

M 50-54 1 Tor Anders Elfstedt Stange Energi 10:53

M 60-64 1 Rune Lysbakken Storhamar 12:11

M 65-69 1 Knut Ivar Aasen Elverum Kommune 12:16

M 75-79 1 Ole Petter Bergaust Veldre fri 12:13



Damer - 4,6 km:

K 16-20 1 Anna Bårdseng 24:47

K 40-44 1 Marit Aamdal Romerike UK 24:49

Herrer - 4,6 km:

M 40-44 1 Thomas Pedersen 21.28

M 45-49 1 Patrik Åserud 19:23

2 Jan Erik Mathiasen Ottestad 20:35

3 Jo Reistad 20:56

4 Sindre Bårdseng Vang SF 24:14

M 50-54 1 Ole Christian Bang 21:48

2 Jørn P. Gjermundsen BilXtra 26:51