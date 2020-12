Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens mening.



I mars ble det besluttet at årets OL, som skulle vært arrangert i Tokyo, måtte utsettes til neste sommer. Årsaken var koronapandemien, smittefare og at stengte grenser ville gå drastisk ut over arbeidet til dopingjegerne. Et OL i 2020 ville dermed vært enda mindre «rent» enn tilfellet har vært tidligere år.



Aftenposten oppsummerte dopingproblematikken rundt OL-utsettelsen som følger:

- I en rekke land er antidopingarbeidet svakt allerede i utgangspunktet. Når koronapandemien rammer i tillegg, blir testingen enda mer begrenset også i de landene hvor systemet fungerer godt.

- Mange utøvere kan nå få følelsen av at det nesten er fritt frem for juks de neste månedene. Doping under treningsperioder kan ha stor effekt også i konkurranser langt frem i tid.

- Det er jukset utenfor konkurranser som bekymrer dopingjegerne mest. Arbeidet for et dopingfritt OL blir betydelig vanskeligere i år.



Kort deteksjonsvindu

Ifølge en studie fra 2013 skal fire ukers bruk av EPO gi en gjennomsnittlig forbedring på 6%. En måned etter at utøverne sluttet å bruke EPO løp de fremdeles 3% raskere enn før de begynte med EPO. Vi skjønner med dette både hvor effektivt doping er og hvor utfordrende det kan være å avsløre utøvere som jukser.



I høst hørte jeg på Antidoping-podden, som er en podkast fra Antidoping Norge, et intervju med Rune Andersen som er den i Norge som har jobbet lengst med antidoping. Andersen var blant annet med da store deler av det finske landslaget i langrenn ble dopingavslørt under VM i Lahti i 2001. Den erfarne dopingjegeren forteller hvordan de på forhånd avtalte med den finske landslagsledelsen å gjennomføre dopingtester en spesifikk dag, men dukket uventet opp to dager før avtalen.



– Det ga full uttelling. Hadde vi kommet den avtalte dagen, så er jeg ganske sikker på at utøverne ikke hadde blitt avslørt, kommenterte Rune Andersen.



Dette viser hvor små marginene kan være mellom om utøverne blir avslørt eller slipper unna.



Dopingjegerne har sikkert blitt enda mer dyktige de siste 20 årene, men det har sannsynligvis jukserne også.



Utfordringer: Det internasjonale antidopingbyrået har hatt sine utfordringer med å gjennomføre dopingtester i år.



Færre dopingtester

Nå regner jeg med det har blitt gjennomført dopingtester i forbindelse med konkurranser i år, men negative tester der beviser nødvendigvis ikke at utøverne har holdt seg unna ulovligheter.



– Det er en del dopingmidler som har kort sporbarhet, men lang virkningstid. Utfordringen da er at man kan bruke det måneder i forveien av en konkurranse, så er det sporbart kanskje bare noen dager, mens det vil ha effekt kanskje opptil et halvt år etter at stoffene er inntatt. Derfor er det viktig at man har et godt testprogram i god tid før de store konkurransene, uttalte Anders Solheim i Antidoping Norge til nrk.no i sommer.



Dette testprogrammet i forkant av konkurranser har det derimot vært dårlig med i 2020. I løpet av de første ni månedene i 2019 ble det, ifølge New York Times, tatt 231.000 dopingprøver. I løpet av samme periode i år var tallet 111.000. Altså mer enn en halvering. De siste månedene har testregimet begynt å fungere bedre igjen, men ligger fremdeles bak normalen. I september i år ble det tatt 17.643 dopingprøver, mens det i samme måned i fjor ble tatt 26.638.



Baksmell?

I begynnelsen av desember var det så mange som fire menn som løp raskere enn verdensrekorden på halvmaraton som ble satt i fjor. Tidligere i koronaåret 2020 har det også blitt satt en rekke verdensrekorder innen langdistanseløping. Årsaken til dette er helt sikkert mange. Forbedret skoteknologi, lysharer, bedre trening, flere satsende osv. Jeg skal selvfølgelig ikke påstå at utøvere som ikke er tatt likevel er dopet, man er uskylding inntil det motsatte er bevist, men begrensede muligheter for å gjennomføre dopingtester må helt klart føres på lista over mulige årsaker til at så mange gode tider er oppnådd i år.



Nå har det beviselig «alltid» vært problemer med doping i toppidretten, og tidligere verdensrekorder har nok ikke alltid blitt satt av rene utøvere, men man kan spekulere i hva som vil skje når dopingjegerne etter hvert får begynne å operere som normalt igjen? Vil vi da risikere en «baksmell» etter koronaåret 2020 ved at vi har fått en rekke rekorder det blir vanskelig å slå på lovlig vis? Eller skal vi sette vår lit til at videreutvikling av teknologien innen løping vil kompensere for dette?



Bjørn Johannessen (48) er utdannet elektronikkingeniør, men etter åtte års jobb på Ericsson ble han i mars 2005 ansatt i Kondis med hovedansvar for terminlista og produkttesting. Han har vært innom det meste av kondisjonsidretter, men alltid med hovedvekt på løping. En treningsvilje adskillig større enn talentet resulterte i en pers på 32.35 på mila (i 2005 og med "gammeldags" skoteknologi).

