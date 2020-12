Velkommen til årets julekalender på Kondis.no, en enkel quiz eller spørrekonkurranse i julemåneden mens vi venter på nissen.

"Litt av hvert i kondis.no's verden"

Det blir spørsmål hver dag med muligheter for å vinne premier, se nederst på siden.



Årets tema er "litt av hvert i kondis.no's verden". Et bra tips vil være å bruke menyen vår aktivt, og med dette ønsker vi å minne deg på ting du enten ikke visste, eller husket var å finne på kondis.no. Se også info om premier og annet lenger ned.



Vi foretrekker at du sender inn svarene for hver dag, men du kan også sende litt nå og litt da eller samlet til slutt.

Hvert svar skal sendes separat på linken nedenfor.

Dagens spørsmål 18. desember:

På denne dagen i fjor ble det arrangert et juleløp med 30 deltagere, hvor?

Svarfrist 26. desember kl. 23:59

Dagens spørsmål 17. desember:

Kondis.no har egne undersider for geografiske områder, og for «idretter». En av undersidene er for Motbakkeløp – som gjør at du raskere kan finne omtaler av akkurat slike løp. Hvem vant herreklassen i årets utgave av «Åneskøl Opp»?

Dagens spørsmål 16. desember:

Kondis har ikke bare resultatoversikter fra løp. Vi har også egen resultatoversikt for turrenn på ski. Tidlig i mars 2020 ble det bråstopp for turrennsesongen på grunn av Covid19. Den siste helgen med resultater var 7.-8. mars med 13 resultaterlister. Hvilket av disse rennene var klart størst?

Dagens spørsmål 15. desember:

Kondis.no har en egen oversikt over virtuelle løp, en løpstype som har vært svært aktuelt i 2020. Fortsatt er det mange virtuelle løpsmuligheter i 2020, og ett av dem arrangerer vi selv. Hva heter det virtuelle løpet vårt som avsluttes 31.12.?

Dagens spørsmål 14. desember:

Kondis har egen statistikk for ultraløp, både på enkeltdistanser og årssummeringer. Hvilken kvinne løp lengst på 6-timersløp i 2019?

Dagens spørsmål 13. desember:

Skader er dessverre uunngåelig i idretten, og vi legger regelmessig ut treningssaker på kondis.no. Disse legges ut som medlemssaker (K+) men alle kan lese ingressen. Hvilken idrettslege og ultraløper var det som nylig svarte på spørsmål om «Styrke- og løpetrening etter overgangsalderen».

Dagens spørsmål 12. desember:

Kondis har utarbeidet anbefalt klasseinndeling for løp utenfor bane. Kondis’ ønsker at det skal være rettferdige klasser for de som er for unge eller for gamle til å kunne konkurrere med de som er i sine beste år for langdistanseløp. Hva er yngste anbefalte aldersklasse for maratondistansen?

Dagens spørsmål 11. desember:

Totalt 90 norske løpsarrangerer har skrevet Kvalitetsavtale med Kondis, noe som bl.a innbærer rabatt til våre medlemmer på disse løpene (40 kroner/80 kroner).Men, hvos mange av disse Kvalitetsløpene er i tidligere Hedmark fylke?

Dagens spørsmål 10. desember:

Vi har et antall bloggere som deler sine blogginnlegg med oss med ujevne mellomrom. Ev av disse har bloggen «Overterskel». Hvem er det?

Dagens spørsmål 9. desember:

Kondis.no har tradisjonelt hatt mest fokus på omtale av og reportasje fra konkurranser, og dette er minst like omfattende som tidligere – og ligger som åpne saker for alle. De siste to årene, og spesielt i år har vi økt innsatsen betydelig for å legge ut treningssaker, intervjuer med løpere mv – som et tilbud spesielt til medlemmene, dvs at de ligger som +saker kun for våre medlemmer. Er du ikke medlem får du bare lest overskriften og ingressen. For kort tid siden la vi ut en treningssak om en løperfamilie i Åndalsnes, hvilken familie var det?

Dagens spørsmål 8. desember:

Terminlista vår for løp utenfor bane er den desidert mest omfattende i Norge. Den har et gammelt brukergrensesnitt, men har likevel funksjonalitet og innhold som er unikt. Vi jobber forresten med ny terminliste, men der er ikke avklart når den kan lanseres. Neste år arrangeres et spesielt løp, Arctic Snowshoe Race, i hvilken by?

Dagens spørsmål 7. desember:

Resultatsiden vår for løp er den mest omfattende i Norge, med «alt» av norske løp og også mange utenlandske løp. Hvor mange konkurranser har vi lagt ut resultater fra helgen 27.-29. september 2019?

Dagens spørsmål 6. desember:

Ultraløping er i stadig vekst i Norge , og i verden ellers. Dette dekker vi grundig på kondis.no – med mange nyheter og selvsagt en egen underside der du kan finne svar på det meste om norsk ultraløping, f.eks. svar på dagens spørsmål: Hvilket norsk ultraløp hadde flest deltagere (kun ultradistanse) i 2018?

Dagens spørsmål 5. desember:

Det blir lagt ut over 2000 nyheter årlig på kondis.no, noe som betyr at nyheter fra ditt distrikt raskt forsvinner nedover på forsiden. Dette har vi kompensert ved at de samme nyhetene også legges ut på de respektive lokalsidene, f.eks. Hedmark, Trøndelag, Østfold. Dermed får man enkel tilgang til nyheter bare fra eget distrikt. Hvor mange norske lokalsider har vi på kondis.no?

Dagens spørsmål 4. desember:

Hvert år siden 1995 har Kondis kåret Årets langdistanseløpere for senior og veteraner (og juniorer fra 2001). Vinnerne har fått overrakt Kondis gullsko. Hvilke to seniorløpere fikk de første gullskoene.

Dagens spørsmål 3. desember:

Kondis fører statistikk for løp utenfor bane for de beste uansett alder, for veteraner og for ungdom. I 2020 var det like mange kvinner som løp under 3 timer som det var menn under 2:25, hvor mange kvinner/menn klarte dette?

Dagens spørsmål 2. desember:

To år etter at Kondistreninga ble lansert som et gratis tilbud i Oslo blir Kondistreninga nå arrangert på 17 steder i Norge, og nye kommer stadig til. Hva er foreløpig det sørligste stedet i Norge hvor du finner Kondistreninga?

Dagens spørsmål 1. desember:

Kondis sine løypemålere sørger for en mengde kontrollmålte løyper rundt omkring i Norge. Hvilket er det nordligste av de løypene vi har kontrollmålt?

Nytt spørsmål hver dag - 48 vinnere

Det kommer et nytt spørsmål hver dag, og du har svarfrist på alle spørsmålene til kl. 23:59 andre juledag 26. desember. Du kan altså sende inn etter hvert, eller samlet til slutt , eller litt nå og litt da.



Blant de som har riktig svar trekker vi ut to dagsvinnere som får Kondis-t-trøye herre/dame eller Norge-trøyen eller Norge-singleten i valgfri størrelse, det vil si totalt 48 vinnere!







Hvem klarer flest riktige? - 5 vinnere

De fem med flest riktige svar i hele perioden (evt trekning hvis flere med like mange rette) får valgfri bok fra Kondisbutikken: "Utholdenhetstrening", "Å løpe med Kenyanere", "Romanen LØP", "BIRKEN - Norges mest berømte turrenn" eller "Femmila - Thor Gotaas" i tillegg til 2-pk Kondis løpesokker







Vinnere tilskrives for valg av premie etter at Julekalenderen er over.