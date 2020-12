Kviknerennet ble arrangert i henhold til FHI retningslinjer med maksimalt 200 personer samlet på utendørsarrangement. Antall deltagere var derfor begrenset til 120 løpere og resterende 80 plasser avsatt til støtteapparat. Rennet var akkurat som Natrudstilrennet på Sjusjøen forrige helg fulltegnet med 120 løpere. Kviknerennet ble arrangert med intervallstart for klasser fra 8 år til senior og var det første rennet i sesongens "Tronfjell Maskin-cup 2020/2021" for klassene 11-16 år.







Ingeborg Østgård har fått fart på skiene etter en strålende løpsesong som ble kronet med plass på neste års juniorlandslag (U20) og var ikke overraskende best også i den lokale sesongåpningen på Kvikne. Nansens stortalent som denne skisesongen konkurrerer i K18, var 55 sekunder foran arrangørklubbens Emma Tørhaug Brevad på tre runder á 2,3 km med tida 17:55. Ida Vang fra Tynset vant eldste juniorklasse på dagens 3. beste tid.

Tynset-dominans

Herreklassene fra 17 år og oppover skøytet fire runder i den 2,3 km lange løypa, og her var Jørgen Schjølberg, Tynset IF raskest i M19/20 år med 24:24. Klubbkamerat Sebastian Rød Feragen var like bak som klar vinner i M18 år, mens veteranen Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng som vinner av seniorklassen hadde dagens 3. beste tid sammen med Jan Christian Kjærnli, Rendalen IL som tok 2. plassen i eldste juniorklasse.

PS! Mens tre av de fire rennene i Tour de Hedmarken, HA-sprinten, Ottestadrennet og Budor fristil, er avlyst som følge av nye smitteverntiltak i Hamarområdet, vil Vang Skiløperforening arrangere Gåsburennet for utøvere fra Innlandet fylke 3. juledag i tråd med gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet.



Arrangørens nettsider

Arrangementets facebookside

De beste i Kviknerennet, TM-cup1 19.12.2020:

J 11 år

Pl Navn Klubb Tid Etter

1 Silje Vang Tynset IF 08:33

2 Mia Moen Mikkelsen Tynset IF 08:46 00:13

3 Martine Lillestu Rendalen IL 10:11 01:38

J 12 år

1 Maria Sæther Verdenius Tolga IL 06:23

2 Aurora Oldertrøen Tynset IF 06:39 00:16

3 Ingeborg Stai Kvikne IL 08:19 01:56

J 13 år

1 Ida Joanne Oldertrøen Tynset IF 10:17

2 Kaja Trøen Rendalen IL 10:45 00:28

3 Maren Hodal Tynset IF 10:50 00:33

J 14 år

1 Eline Rød Feragen Tynset IF 09:00

2 Synne Kvittum Nytrøen Tynset IF 09:09 00:09

3 Lisa Sæther Verdenius Tolga IL 09:28 00:28

J 15 år

1 Maja Tørhaug Brevad Kvikne IL 14:33

2 Guro Mikkelsen Stokke Tynset IF 14:34 00:01

3 Maren Aurora Hylen Kvikne IL 18:39 04:06

J 16 år

1 Mari Vang Tynset IF 14:17

2 Eirin Tangen Tynset IF 14:34 00:17

3 Guro Schjølberg Tynset IF 15:03 00:46



K 17 år

1 Eline Horten Jordet Tolga IL 20:42

2 Malin Tobro Rønningen Tolga IL 21:24 00:42

3 Astrid Hagen Strandbygda IL 22:31 01:49

K 18 år

1 Ingeborg Østgård Nansen, IL 17:55

2 Emma Tørhaug Brevad Kvikne IL 18:50 00:55

3 Mari Grøtli Svergja Kvikne IL 20:05 02:10

K 19/20 år

1 Ida Vang Tynset IF 19:58

2 Marte Holmen Nilssen MjøsSki 20:59 01:01

3 Gina Lagmandsveen Hjemli MjøsSki 21:41 01:43

G 11 år

1 Ellev Vang Odden Tynset IF 08:08

2 Sigurd Hodal Tynset IF 08:21 00:13

3 Sigurd Aurel Solvang Tynset IF 09:23 01:15



G 12 år

1 Kristian Rønning Kvikne IL 06:50

2 Iver Jordet Tolga IL 06:55 00:05

3 Steinar Schärer Nymoen Kvikne IL 07:19 00:29

G 14 år

1 Caspar Stai Kvikne IL 08:37

2 Olve Rønning Kvikne IL 09:21 00:44

3 Ole Einar N. Brendryen Folldal IF 09:24 00:47

G 13 år

1 Hans Elias B. Kvamme Kjellmyra IL 09:36

2 Åsmund Bekken Kvikne IL 09:53 00:17

3 Peder Hagen Strandbygda IL 10:03 00:27

G 15 år

1 Simen Hansæl-Nergaard Kvikne IL 12:20

2 Bjørnar Tobro Rønningen Tolga IL 13:45 01:25

3 Kasper Svae Tolga IL 13:48 01:28

G 16 år

1 Lars Horten Jordet Tolga IL 11:16

2 Peter Mortensen Holien Rendalen IL 12:22 01:06

3 Henning Sundet Engerdal SP.kl 12:47 01:31

M 17 år

1 Petter Solhaug Sæter Os IL 25:36

2 Esten Nytrøen Rendalen IL 31:04 05:28

M 18 år

1 Sebastian Rød Feragen Tynset IF 24:30

2 Philip Georg Johansen Trysilgutten IL 25:29 00:59

3 Esten H-M Hauen Alvdal IL 27:53 03:23

M 19/20 år

1 Jørgen Schjølberg Tynset IF 24:27

2 Jan Christian Kjærnli Rendalen IL 24:56 00:29

3 Gaute Kvittum Nytrøen Tynset IF 25:15 00:48

Menn senior

1 Tor H. Bjørnstad-Tuveng Tynset IF 24:56