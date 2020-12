Kondisjulekalenderen har presentert nye spørsmål i 23 dager, i morgen kommer det 24. og siste spørsmålet.

Sammen med det siste spørsmålet finner du også alle de 23 tidligere spørsmålene - og tre dagers frist til å gjøre deg ferdig - enten du vil svare på ett spørsmål, noen spørsmål eller alle spørsmålene.

To vinnere for hvert spørsmål

Fristen for å sende inn svar på samtlige spørsmål er 26. desember, men likevel trekker vi to vinnere for hver dags spørsmål. Du trenger altså ikke delta mer enn én dag for å vinne, men mulighetene øker jo for hvert riktige svar.

Årets tema er "litt av hvert i kondis.no's verden". Et bra tips vil være å bruke menyen vår aktivt, og med dette ønsker vi å minne deg på ting du enten ikke visste, eller husket var å finne på kondis.no. Se også info om premier og annet lenger ned.



Her ser du den foreløpig siste luka i kalenderen:

Julekondiskalenderens spørrekonkurranse 23. desember





Nytt spørsmål hver dag - 48 vinnere

Det kommer et nytt spørsmål hver dag, og du har svarfrist på alle spørsmålene til kl. 23:59 andre juledag 26. desember. Du kan altså sende inn etter hvert, eller samlet til slutt , eller litt nå og litt da.



Blant de som har riktig svar trekker vi ut to dagsvinnere som får Kondis-t-trøye herre/dame eller Norge-trøyen eller Norge-singleten i valgfri størrelse, det vil si totalt 48 vinnere!







Hvem klarer flest riktige? - 5 vinnere

De fem med flest riktige svar i hele perioden (evt trekning hvis flere med like mange rette) får valgfri bok fra Kondisbutikken: "Utholdenhetstrening", "Å løpe med Kenyanere", "Romanen LØP", "BIRKEN - Norges mest berømte turrenn" eller "Femmila - Thor Gotaas" i tillegg til 2-pk Kondis løpesokker







Vinnere tilskrives for valg av premie etter at Julekalenderen er over.