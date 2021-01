Vasaloppet China ble gjennomført som normalt 29. desember og hadde 617 fullførende deltakere fordelt på distansene 50 og 25 km. Men i tillegg ble rennet arrangert virtuelt hvor man kunne velge mellom distansene 50, 25 og 10 km. I tillegg til langrennski kunne man også benytte rulleski, SkiErg, sykkel, løpe eller gå. Tilsvarende virtuelle tilbud er det også flere andre arrangører som har. Se oversikt nedenfor.



Dolomitenlauf og König Ludwig Lauf er avlyst

Men det er også arrangører som avlyser årets renn. Blant disse finner vi Dolomitenlauf i Østerrike som det nærmest forestående. Rennet skulle gått helga om to uker, altså 23.-24. januar.



Også tyske König Ludwig Lauf, som skulle gått første helg i februar, har avlyst sitt renn.



Det er sannsynligvis unødvendig å nevne at årsaken til avlysningene og endringene er Covid-19-pandemien.



WORLDLOPPET 2021

Dato Renn Distanse Status 29.des Vasaloppet, Kina 50 km klassisk Virtuelt 23.jan Dolomitenlauf, Østerrike 50 km klassisk * AVLYST 24.jan Dolomitenlauf, Østerrike 50 km fristil AVLYST 30.jan American Birkebeiner, USA 47 km fristil 31.jan Marcialonga, Italia 70 km klassisk * 06.feb König Ludwig Lauf, Tyskland 50 km fristil AVLYST 07.feb König Ludwig Lauf, Tyskland 50 km klassisk * AVLYST 07.feb Sapporo Ski Marathon, Japan 50 km fristil Virtuelt 13.feb La Transjurassienne, Frankrike 50 km klassisk * 14.feb La Transjurassienne, Frankrike 48 km fristil 14.feb La Transjurassienne, Frankrike 68 km fristil 14.feb Jizerska Padesatka, Tsjekkia 50 km klassisk * 14.feb Tartu Ski Maraton, åpent spor, Estland 63 km klassisk Virtuelt 20.feb Gatineau Loppet, Canada 42 km klassisk * Virtuelt 21.feb Gatineau Loppet, Canada 42 km fristil Virtuelt 21.feb Tartu Ski Maraton, Estland 63 km klassisk * 27.feb American Birkebeiner, USA 55 km klassisk * 27.feb American Birkebeiner, USA 50 km fristil 27.feb Finlandia Hiihto, Finland 65 km klassisk * 28.feb Finlandia Hiihto, Finland 65 km fristil 05.mar Vasaloppet, åpent spor, Sverige 90 km fristil 06.mar Bieg Piastow, Polen 50 km klassisk * 06.mar Demino Ski Marathon, Russland 50 km fristil 07.mar Vasaloppet, Sverige 90 km klassisk * 14.mar Engadin Ski Marathon, Sveits 42 km fristil 19.mar TurBirken, Norge 54 km klassisk/fristil 19.mar SkøyteBirken, Norge 54 km fristil 20.mar Birkebeinerrennet, Norge 54 km klassisk 17.apr Fossavatnsgangan, Island 50 km klassisk **

* Seeding for Birkebeinerrennet 2021

** Seeding for Birkebeinerrennet 2022

Se oppdatert oversikt over Worldloppet her





11. utgave av Visma Ski Classics

Visma Ski Classics har allerede oppdatert sine planer for sesongen to ganger, men lanserte tidligere denne uka det som blir programmet for den 11. sesongen. Det er her ni renn som inngår i Pro Tour, og disse starter med La Diagonela i Sveits allerede 16. januar.



VISMA SKI CLASSICS 2021

Dato Renn Distanse Status 16.jan Engadin La Diagonela, Zuoz, Switzerland 65 km 23.jan Toblach-Cortina, Toblach-Cortina, Italy 42 km 31.jan Marcialonga*, Trentino, Italy 70 km 14.feb Jizerská Padesátka*, Bedrichov, Czech Republic 50 km 07.mar Vasaloppet*, Sälen-Mora, Sweden 90 km 20.mar Birkebeinerrennet*, Rena-Lillehammer, Norway 54 km 27.mar Årefjällsloppet, Vålådalen, Sweden 100 km 10.apr Reistadløpet, Setermoen-Bardufoss, Norway 50 km 17.apr Ylläs-Levi, Ylläs-Levi, Finland 70 km







La Diagonela i Sveits blir årets første renn i Visma Ski Classics og arrangeres 16. januar. (Foto: Visma Ski Classics)