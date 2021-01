Akkurat som i de tidligere Kondisløpene er det mulig å melde seg på til enkeltløp eller flere løp, og det er lavere pris til Kondismedlemmer.

Deltagerne kan også kjøpe løpets spesialdesignede løpstrøye, eller medalje (se bilde til høyre) for de enkelte distansene. De som melder seg på - og fullfører alle fem løpene, mottar gratis den store spesielle samlemedaljen (se toppbildet).

Også i vinter blir det mange flotte premier. Vi har fått med oss løpeskoleverandøren On som gir bort et par løpesko til beste dame og mann på hver distanse. Totalt skal 10 skopar finne nye eiere.

I tillegg har vi mange uttrekkspremier fra Kondisbutikken. Vi har også egne uttrekkspremier for de som husker å melde på med Team Kondis som lag. Her gir vi blant annet ut en Team Kondis boblejakke som er vellegnet for kalde vinterdager. De som har løpt et maratonløp kan få logoen til Team Kondis Maratonklubben på jakka istedenfor Team Kondis.



Premie 3 km: Beste dame og mann på Kondisløpet vinter 2021 sin 3-kilometer blir den heldige vinneren av denne Cloud X for kortere løpeturer og treninger. (Foto: On)



Premie 5 km: De som vinner på 5-kilometeren får et par Cloudflash speedy karbonsko for distanser opp til 10 kilometer. (Foto: On)



Premie 10-km: De som vinner 10-kilometers distansen får disse flotte Cloudboom skoene. Dette skal være en lettekts karbonsko for lengre distanser. (Foto: On)



Vinnere av halvmaraton: De som vinner halvmaratondistansen får et par Cloudflow løpesko fra On. Dette er bestselgeren deres, og skal være lettvekts maratonsko. (Foto: On)



Vinnere av maraton: De som vinner maratondistansen får et par Cloudflyer løpesko. Dette skal være en lett sko med meget god demping. (Foto: On)