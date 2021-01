Det var annonsert med verdensrekordforsøk på 100 kilometer i det Hoka-organiserte løpet "Project Carbon X2" lørdag 23. januar - og jamen var det nære på. Det var totalt 19 løpere, 13 menn og 6 kvinner som startet i 100-kilometerløpet i Wild Horse Pass Motor Sports Park utenfor Phoenix i Arizona.

I et imponerende jevnt løp fikk vi se amerikaneren Jim Walmsley hele veien ligge omtrent på et jevnt skjema til verdensrekorden på 6:09:14. I livesendingen fra Chandler uten Phoenix i Arizona kunne vi følge en spennende avslutning der målsletta var lenger enn lang, og en oppgitt løper måtte konstatere at han kom 12 sekunder for sent til å sette ny verdensrekord.

Farten gikk litt ned på slutten, men Walmsley løp overraskende kraftfullt og fint, og det virkelt nesten uforståelig at det ikke var mulig å hente de siste sekundene. Ved passering 95 km viste klokka at han måtte løpe siste 5 km på 18:50, noe som virket overkommelig etter 18:30, 18:31, 19:09, 18:40 og 19:30 på de foregående 5-kilometerne.





Walmsley 3 minutter før målgang, fortsatt bra driv, men ørlite for sakte til å sette verdensrekord. (Prinscreen fra livesendingen på Hokaoneone.eu)



Han sjekket klokka i ett sett de siste kilometerne, og dersom klokke og GPS stemte så han nok at han hele tiden lå litt bak skjema, og han slo oppgitt ut med armene i det han passerte målstreken. En stund etterpå beskrev han følelsen som "bittersøt". Tidlig i løpet hadde han et uheldig sammenstøt med en gjerdestolpe, og selv om det så stygt ut med den blodige venstre skulderen, så ikke dette ut til å hemme han nevneverdig.





Walmsley passerer målstreken og slår oppgitt ut med armene. (Prinscreen fra livesendingen på Hokaoneone.eu)

6:09:26 er jo en fantastisk tid (3:42 min/km), men det betyr at japanske Nao Kazamis rekord på 6:09:14 fra 2018 overlever. Underveis passerte han 50 km på 3:04:15 og i et utrolig jevnt løp brukte han 3:05:11 på siste 50 km.



Jim Walmsley som har løpt halvmaraton på 1:04 og maraton på 2:15 regnes som spesialist på terrengultra der han blant annet har rekorden på Western States 100 miles. Så sent som i 2019 vant 30-åringen "World Long Distance Mountain Running Championships " . Løpet denne helgen viser igjen at han beherskler alle underlag.

Det var flere som løp fort, blant annet svenskene Johan Lantz (6:46:32) og Elov Olsson (6:48:46).



I kvinneklassen var det store forventninger til amerikanske Camille Herron, hun som har verdens beste resultater for kvinner på 100 miles, 12-timers og 24-timers. Som ventet hadde hun ikke fart nok til å kunne true rekorden på 100-kilometer (6:33:11), og hun brøt løpet mellom 65 og 70 km.

Menn: 1 Jim Walmsley Flagstaff, AZ, USA 6:09:26 2 Rajpaul Pannu Denver, CO, USA 6:28:31 3 Kris Brown Seattle, WA, USA 6:39:14 4 Johan Lantz Ockelbo, SWE 6:46:32 5 Elov Olsson Gavle, SWE 6:48:46 6 Craig Hunt Flagstaff, AZ, USA 6:55:42 Kvinner: 1 Audrey Tanguy Annecy, FRA 7:40:36 2 Nicole Monette Oxford, MI, USA 7:43:18 3 Courtney Olsen Bellingham, WA, USA 7:55:11 4 Carla Molinaro London, GBR 8:01:22



"Project Carbon X2" omfattet også en samtidig 100-km i Japan, også der med ca 20 deltagere. Vi har ikke klart å finne resultater derfra.

