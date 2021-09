I 2019 ble gjennomsnittet av veterantabellene fra 1994 og 2015 brukt ved utregning. I år er det gjennomsnittet av 1994 og 2020(94/20) tabellene som brukes.

Tida til kvinne nr 30 var over to og et halvt minutt langsommere enn i 2019,mens for mann nr30 var tida 38 sekunder svakere.

Årsakene til dette er sannsynligvis betydelig lavere deltakelse, covid-19 og konkurranse fra mange andre løp.

Det var 4 veterankvinner blant de 10 beste, i 2019 var det 5, Av mannlig veteraner var det 8 blant de 10 beste, mens det var 6 i 2019

DE 30 BESTE KVINNER PÅ 10KM (Ifølge de internasjonale veterantabellene WMA94/20)

NR NAVN KLUBB FØDT TID WMA94/20 1 Ine Bakken IL Gular 1996 33.59 33.59 2 Kirsti M. Johnsen Tjøme Løpeklubb 1953 47.45 34.01 3 Runa Falck SK Vidar 1990 34.28 34.28 4 Siri Eklund Skreia IL 1980 36.36 34.54 5 Sidsel Mohn Bergkameratene - ski 1965 42.20 34.58 6 Sigrid Våg IK Tjalve 1992 35.11 35.11 7 Anne Bjerke Årrestad OSI 1989 36.08 36.02 8 Kjersti Sødal 1965 43.40 36.05 9 Sira S. Ness Evensmo Lyn ski 1984 37.31 36.45 10 Nora Eidjarn Borgersen 1992 37.24 37.24 10 Torunn Holtan Gjerpen IF 1962 46.52 37.24 12 Comfort Jansson 1963 46.34 37.36 13 Siri Rostoft BUL 1974 41.45 37.52 14 Elin Farestveit IL Gular/ABG Sundal Collier 1996 37.59 37.59 15 Milla G. Andreassen Bækkelaget Sportsklubb 2005 39.31 38.00 16 Ingunn Monsen SK Vidar 1963 47.10 38.05 17 Hege Gathen Fredrikstad IF 1966 45.42 38.10 18 Mathilde Hagen Ullensaker/Kisa IF 2000 38.16 38.14 19 Ragnhild Tunaal Heming 1965 46.19 38.16 20 Line Askheim 1988 38.35 38.26 21 Linn Agdestein Deloitte 1978 40.47 38.36 22 Anne-Berit Strandset Romerike Runners Team 1959 50.54 39.12 23 Kristina Marie Holm HIT Hard Intensiv Trening 50-54 44.43 39.23 24 Anne Søbstad Rye Team Kondis/BE Helthcare BIL 1955 53.54 39.27 25 Solbjørg Aasheim Romerike Runners Team 1946 62.13 39.38 26 Madeline Holum Oslostudentenes IL-friidrett 1994 39.39 39.39 27 Lene Heimdal Tjalve 2000 39.53 39.51 28 Marit Tørstad SK Rye 1969 46.15 39.53 29 Ida Holmberg 35-39 40.25 40.08 30 Cecilie Nyvold 50-54 45.49 40.21

DE 30 BESTE MENN PÅ 10 KM (Ifølge de internasjonale veterantabellene WMA94/20)