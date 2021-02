- Jeg er fornøyd med at jeg får med meg to seire denne helgen, sier Jørgen Baklid etter dagens VM-uttaksløp i ski-o på Sjusjøen. For gårsdagens norske mester på langdistanse, var også best da det i dag var VM-uttaksløp over mellomdistanse fra samme arena på Sjusjøen.

Konnerud-kvartett på topp

- Det var et greit løp i et krevende løypenett. Men både jeg og Audun (Heimdal) har gjort noe rart innimellom. Så det er ikke helt feilfritt, men som sagt – greit, oppsummerer dagens bestemann. Baklid vant drøye halvminuttet foran nevnte Audun Heimdal – som dermed fulgte opp sin andreplass fra i går. Lillebror Heimdal – med Aslak til fornavn – kompletterte pallen og sørget for at Konnerud tok seg av alle pallplassene. Men ambisjonene strekker seg utover seier i VM-uttaksløp. Siktet er innstilt på VM i Estland drøye tre uker frem i tid. Og på den veien er det viktig å ta med seg noen gode «svar» fra helgen.



- Jeg føler det har vært god flyt teknisk hele helgen, samtidig kommer formen seg også fysisk, kvitterer Baklid. Han – og de andre i den norske ski-o eliten – får nå mulighet til å legge inn en liten treningsperiode før de neste konkurransene om to uker.



- Slik det ser ut nå blir det renn om to uker. Jeg drar nok til hytten vår på Skeikampen frem til etter de konkurransene. Og kommer vel egentlig til å være der frem til VM regner jeg med.

Dobbelvinner også i D21

I dameklassen kan nok Evine Westli Andersen også legge planer frem mot VM-deltakelse. Jenta som ble norsk mester i går, var best i dag også.



- Jeg har gjort et greit løp, hvor jeg ikke tok de aller beste veivalgene i starten. Men utover i løpet var det bra. Jeg kom bedre inn i «det» etter hvert, forteller jenta fra Løten og legger til at det var teknisk krevende. Men hun var altså den som taklet utfordringene best, både i dag og i går. Dermed er det mye bra å ta med seg i analysen i etterkant.



-Generelt har det vært bra teknisk i helgen. Jeg har hatt god flyt i kartlesingen og gjort få feil. I tillegg har jeg tro på at formen er på gang, sier hun selv og fortsetter. - Så må jeg få lov til å rose arrangøren for fine løyper, tett løypenett og bra arrangement.



Juniorene Ane Sofie Krogh og Jenny Baklid – som ble nummer 2 og 3 i dag – fortjener også både ros, skulderklapp og gratulasjoner. Kilde: Norsk orientering



Bildereportasje fra lørdagens NM lang: Westli Andersen og Baklid vant ski-o NM-langdistanse



Resultater VM uttak ski-o mellom D/H 21 31.01.2021: D21- 5500 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Evine Westli Andersen Løten o-lag 33.29 2 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 34.24 +0.55 3 Jenny Baklid Konnerud IL 35.12 +1.43 4 Synne Strand Lierbygda OL 36.00 +2.31 5 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 36.30 +3.01 6 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 36.42 +3.13 7 Åsne Haavengen Kongsberg OL 37.33 +4.04 8 Kristine Kravdal Gjø-Vard OL 37.56 +4.27 9 Marlin Haavengen Kongsberg OL 37.58 +4.29 10 Marit Melby Jacobsen Lardal OL 38.05 +4.36 11 Idunn Strand IL BUL-Tromsø 38.06 +4.37 12 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 42.35 +9.06 13 Aurora Fossøy NTNUI 54.16 +20.47 H21- 7300 m 1 Jørgen Baklid Konnerud IL 36.49 2 Audun Heimdal Konnerud IL 37.22 +0.33 3 Aslak Heimdal Konnerud IL 38.14 +1.25 4 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 38.15 +1.26 5 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 38.30 +1.41 6 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 39.48 +2.59 7 Vegard Gulbrandsen NTNUI 39.55 +3.06 8 Øyvind Wiggen NTNUI 40.46 +3.57 9 Eskil Frøisland Vang OL 42.15 +5.26 10 Øyvind Watterdal Hadeland OL 44.25 +7.36 11 Lars Lien Gjø-Vard OL 44.33 +7.44 12 Anders Felde Olaussen NTNUI 55.26 +18.37

Alle resultater søndag

Kart og løyper i Livelox

