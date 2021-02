Starten gikk på Thingstadjordet i åtte-tida. (Foto: Privat)

Her er Patricks egen turrapport lørdag:



- Det ble en episk tur fra Rena i dag. Målsettingen var å ta en tur i greit tempo og fullføre Birkebeinerrennet og Vasaloppet "hjemme" i en tur. Det vil si tur-retur Rena-Lillehammer. Solskinn og 24 blå ved avmarsj rett før klokka 08:00. Det var raske spor hvor det ikke var nypreppa. Fra Dambua var det preparert i full bredde og friksjonen var som å gå på isopor. Temperaturen steg i fjellet, og vinden tiltok i styrke.



Det var perfekt med matstasjon på Kvarstadsætra hvor det ble påfyll i lagerbeholdningen i sekken. Turen videre til Lillehammer gikk knirkefritt. På vei tilbake mot Sjusjøen ble artrosen i et stortåledd fremtredende, det ble fremprovosere gnagsår under stortåa pga stivt ledd. Slikt må man ikke bry seg om....



Med 20 minutters margin rakk jeg matstasjonen på Kvarstadsætra. Det var greit å få litt påfyll av drikke og energi. Veien opp Raudfjellet ble tung, men ferden mot Tingstadjordet og mål gikk greit når dunjakke ble tatt på.



Det er det tøffeste Vasaloppet noensinne med mange høydemeter. Totalt ble det 108 km. Ni timer på tur. I all hovedsak selvforsynt med nødvendigheter, unntatt stasjonen på Kvarstadsætra som yter prima service. Det er tvilsomt om Birkebeinerrennet blir arrangert. VinterBirken QR er er bra alternativ. De fleste nøyer seg nok ned en vei. Anbefales!!



God tur.

Kjærkommen servicestasjon på Kvarstadsætra begge veier. (Foto: Privat)

