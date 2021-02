De elektroniske terminlistene ligger til enhver tid tilgjengelige på nett:

LØP

SYKKEL

MULTISPORT

LANGRENN

I tillegg til terminlistene på nett, utgir Kondis vanligvis en bladutgave av terminlistene to ganger i året:

Vinterterminlista utgis i november og inneholder i hovedsak skirenn pluss vinterens og vårens mosjonsløp, men også skøyter, multisport og randonee er dekket.

utgis i november og inneholder i hovedsak skirenn pluss vinterens og vårens mosjonsløp, men også skøyter, multisport og randonee er dekket. Hovedterminlista utgis på våren og inneholder mosjonsløp, sykkelritt og multisport fra våren og ut resten av året.

Begge bladutgavene av terminlistene er produsert på bakgrunn av terminlistene på nett.



Dagens usikkerheter

Koronapandemien, store usikkerheter og mange avlyste arrangement resulterte i at det ikke ble utgitt noen bladutgave av terminlista i 2020.



2021 har så langt ikke vært særlige bedre enn fjoråret avsluttet. Framtiden ser likevel lysere ut, og da spesielt med tanke på sommer- og høstsesongen. Vi håper det beste og har derfor besluttet å lage en noe forenklet bladutgave av terminlista for 2021. Denne utgis i forbindelse med mainummeret av Kondis og skal inneholde konkurranser innen både sykling, løp og multisport.



Gratis til utøver og arrangør

Hensikten med terminlistene er todelt. De er ment å hjelpe mosjonister og utøvere til å få oversikt over det som finnes av kondisjonskrevende konkurransetilbud i Norge. Men terminlistene er også ment som et tilbud til arrangørene slik at de får markedsført sine arrangement på best mulig måte og dermed når ut til flest mulig potensielle deltagere.



Det beste av alt er at det er fullstendig gratis for arrangørene å ha arrangement oppført i terminlistene til Kondis. For utøverne, uansett om du er Kondis-medlem eller ikke, koster det heller ikke noe å benytte de elektroniske utgavene terminlistene.



Ønsker du derimot å være medlem av Kondis og motta bladutgaven av terminlista, så kan du melde deg inn HER.



For at terminlistene skal blir så komplette og korrekte som mulig, må arrangørene selv legge inn sine egne arrangement.



Legg inn arrangementet nå

Når vi nå er godt i gang med et nytt år, er vi samtidig inne i perioden hvor det er viktig å legge inn årets arrangementsdatoer for løp, sykkel og multisport. Om dere som er arrangører ikke har gjort det allerede, så legg arrangementet inn i terminlista allerede i dag. Har dere dato klar, så legg inn. Detaljert info om arrangementet kan alltid føyes til senere og endringer kan gjøres.



Arrangementene legges inn ved at dere logger inn på den aktuelle terminlista med tildelt brukernavn/passord. Har dere ikke brukernavn, eller har glemt passordet, så send en mail til: terminlista@gmail.com. Husk samtidig å oppgi hvilket arrangement det gjelder.





Terminlista til Kondis inkluderte i 2019 blant annet langt over 2000 mosjonsløp og over 200 sykkelritt. På grunn av koronapandemien ble det derimot ikke utgitt noen terminliste i fjor (Foto: Bjørn Johannessen)

Bjørn Johannessen (48) er utdannet elektronikkingeniør, men etter åtte års jobb på Ericsson ble han i 2005 ansatt i Kondis med hovedansvar for terminlista og produkttesting. Han har vært innom det meste av kondisjonsidretter, men alltid med hovedvekt på løping. En treningsvilje adskillig større enn talentet har gitt en pers på 32.35 på mila.