Ettårs-statuetter for 5 halvmaraton, 5 maraton og 3 ultraløp er også klare for bestilling. Les mer HER



«5 maratonløp på norsk jord» og «Ultraløpsfatet»

De populære Kondis-utmerkelsene «5 maratonløp på norsk jord» og «Ultraløpsfatet» kan fortsatt bestilles i Kondisbutikken for de som i 2020 har oppnådd kravet for første gang, eller har glemt å bestille tidligere år. Begge utmerkelsene har plass til 16 årsmerker.



Siste frist for å bestille i år var satt til 28. februar. Nå får etternølere en ekstra uke for å bestille, absolutt siste frist er 7. mars (selv om det står 28.2. i kondisbutikken).

Kondisbutikken



For å være kvalifisert må du altså ha løpt 5 maraton på norsk jord i samme kalenderår, eller 3 ultraløp på norsk jord i samme kalenderår. Til disse utmerkelsene teller også virtuelle løp i annerledesåret 2020.



Årstallmerkene for 2020 er også lagt ut i Kondisbutikken, slik at de som har plaketten eller fatet fra før kan supplere med nytt årstall.



Begge utmerkelsene blir snart satt i produksjon. Disse blir sendt ut i løpet av våren. Årstallmerker (2020 og tidligere år) kan bestilles nå og disse sendes ut fortløpende.



Priser:

5 på Norsk-plaketten 500 kroner +porto

Ultraløpsfatet 800 kroner +porto

Årstallmerke 5 på norsk 30 kroner portofritt

Årstallmerke Ultraløpsfatet 50 kroner portofritt

Ekspedisjonsgebyr 29 kroner tilkommer