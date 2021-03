Mjøsski stod som arrangør av Innlandet Regioncup på Veldre sag både lørdag og søndag. Lørdag var det klassisk sprint som stod på programmet i cupen for deltakere i alderen 15-19 år fra Hedmark og Oppland Skikrets samt løpere som har tilhold i Innlandet. 211 løpere stilte til start i de 10 klassene hvor de beste måtte gjennom prolog, kvartfinale, semifinale og finale før det hele var avgjort. I tillegg har det blitt arrangert to mindre skirenn både Tylldal og Rendalen.

Mjøsski-duo i front

Arrangørklubben Mjøsski vant dobbelt i M 19/20 år ved Mats Opsahl og junior-VM-deltaker Jonas Vika. I klassen under tok Hernes-tvillingene Eirik og Even Linderud en ny dobbeltseier. På jentesiden noterte Malin Hoelsveen, Raufoss IL Langrenn og Aurora Gaarder Strand, Strandbygda IL seg for nye seire i hhv. 16- og 17-årsklassen.

De eldste flest

Søndag gikk sesongens 5. renn i cupen med normaldistanser i fri teknikk over 5 og 10 km. Også her var det stor deltakelse med over 200 deltakere og aller størst var konkurranselysten i de eldste juniorklassene 19/20 år der 38 herrer og 22 kvinner kjempet om plasseringene. Her var Anja Heggen fra Svea Skilag aller raskset på kvinnenes 5 km fulgt av den suveren vinneren i K18. Ingeborg Østgård fra IL Nansen. Lars Heggen, Harestua IL var raskeste 5 km-løper totalt som vinner av G 16 år.

Jørgen Harby, Lillehammer Skiklubb var best uansett klasse på herrenes 10 km, mens Peder Elias Nordseth, Snertingdal IF var suveren i M 18 år.

Veldre sag to helger på rad

Mjøsski arrangerte for øvrig renn også første helga i mars da Veldrerennet i fri teknikk gikk av stabelen for alle under 20 år. Du finner resultatene her:



Resultatliste Veldrerennet fristil 07.03 - 15-20 år

Resultatliste Veldrerennet fristil 07.03 8 - 14 år



Mjøski sine nettsider

Finale-resultater Innlandet regioncup 4, Veldre Sag 13.03.2021: J 15 år Plass Fornavn Etternavn Klubb 1 Ingeborg Rosager Granli IL 2 Marthe Olsen Katnosa Jevnaker Idrettsforening Ski 3 Inger Grini Moelven IL 4 Eir Elise Røstelien Gangås Moelven IL 5 Hedda Stenumgard Ringebu/Fåvang SK 6 Johanne Gylthe Berget Vang Skiløperforening J 16 år 1 Malin Hoelsveen Raufoss IL / Raufoss IL Langrenn 2 Mari Ovidia Ranestad Hamar Skiklubb / Hamar SK 3 Stine Ludahl Lagethon Øyer-Tretten IF 4 Sara Hovde MjøsSki 5 Mari Vang Tynset IF 6 Iselin Stangstuen Kjeldsberg Vind IL K 17 år 1 Aurora Gaarder Strand Strandbygda IL 2 Mina Sofie Kjærås Moland Stokke IL 3 Mille Marie Storlien Lillehammer Skiklub 4 Oline Vestad Vågå IL 5 Elise Fredheim Simonsen Trøsken IL 6 Synne Børresen Bollingmo Raufoss IL / Raufoss IL Langrenn K 18 år 1 Ingeborg Andberg Stenersen Kvaløysletta Skilag 2 Ingeborg Østgård Nansen, IL 3 Kristina Masovn Haave Lillehammer Skiklub 4 Julie Jeistad Lismarka Skilag 5 Maria Masovn Haave Lillehammer Skiklub 6 Mathilde Skoglund Østvold Vang Skiløperforening K 19/20 år 1 Hedda Bakkemo Gjøvik Skiklubb / Gjøvik SK 2 Tuva Johnsen Raufoss IL / Raufoss IL Langrenn 3 Ingrid Bergene Aabrekk Runar, IL 4 Ida Ramstad Nittedal IL 5 Anna Heggen Svea Skilag 6 Kaja Loennecken Asker Skiklubb / Asker SK 7 Linn Sofie Mohn Magnor UL M 17 år 1 Eskil Engdal Vind IL 2 Sivert Borgen Østre Toten Skilag 3 Kristian Kongssund Næroset IL 4 Jørgen Kvarstad Hamar Skiklubb / Hamar SK 5 Noah Christoffer Nielsen Nylund Medkila SL / Medkila Skilag 6 Jakob Krøger Træthaug Søre Ål IL G 15 år 1 Sindre Østlien Evensen Vind IL 2 Elfinn Borg Faldmo Trysilgutten IL 3 William Tømterud Harestua IL 4 Jonas Lidahl Lillejordet Vang Skiløperforening 5 Henrik Kvarstad Hamar Skiklubb / Hamar SK 6 Edvald Smogeli Opsann Lillehammer Skiklub G 16 år 1 Jonathan Hemb Fjeldstad Hamar SK 2 Elling Broberg Jevnaker Idrettsforening Ski 3 Lars Heggen Harestua IL 4 Henning Sundet Engerdal SP.kl. 5 Ola Martinsson Kjellmyra IL 6 Simen Monsrud Wien Harestua IL M 18 år 1 Eirik Linderud Hernes IL 2 Even Linderud Hernes IL 3 Peder Elias Nordseth Snertingdal IF Ski 4 Torjus Berge Aspesletten Lillehammer Skiklub 5 Ola Løvlien Lillehammer Skiklub 6 Even Thorvaldsen Ottestad IL M 19/20 år 1 Mats Opsal MjøsSki 2 Jonas Vika MjøsSki 3 Jørgen Schjølberg Tynset IF 4 Ola Spigseth Nes Ski 5 Morten Ramstad Gjøvik Skiklubb / Gjøvik SK 6 Peter Oliver Nergaard Hamar Skiklubb / Hamar SK

Alle resultater Innlandet regioncup 4