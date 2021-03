Det kommer til å bli arrangert både 5 og 10 km, begge løypene blir kontrollmålt. Begge distanser har start og mål i Rådalen ved utslaget av tunnelene.



Planen er at 5 km løper frem og tilbake gjennom den drøye 2 km lange Råtunnelen. Den manglende differansen løpes ute i retning Trollhaugen og justeres samtidig ved startpunkt i Rådalen.



Løypekart 5 km



På 10 km løpes først Råtunnelen retning Nordås, så inn i Søråstunnelen (snaue 2 km) retning Skeievatn og Flyplassen. Deretter tilbake til Nordås, før returen gjøres samme vei tilbake til Rådalen. Her vil også distansen bli justert ved vending Nordås og Skeievatn.

Løypekart 10 km





For å være på den sikre siden har arrangøren IL Gneist besluttet og opprettholde gjeldene restriksjoner rundt Covid-19. Derfor er det besluttet at det fortsatt kun blir plass til 800 deltagere totalt. Disse fordeles på 2 puljer på både 5 og 10 km. (aktiv og mosjon)



Skulle det komme lettelser i restriksjonene kan det bli åpnet opp for flere deltagere i de 4 puljene.



Når det totale antallet på hver distanse er nådd, blir påmelding stengt. Man bør derfor være tidlig ute for å sikre seg en plass i dette minneverdige løpet som kun blir arrangert denne ene gangen.



Vegsjef Sverre Ottesen (i midten) hadde arrangør og løypemåler med på visning 7. september. Det blir en bred og fin løype det bør kunne løpes veldig raskt i.



Startkontingent Høstens Raskeste Eventyr



Konkurranse/Aktiv kr 300.-

Mosjon kr 250.-

Familie mosjon inntil 4 medlemmer kr 750.-

Løpets tekniske t-skjorte m/logo kr 150.-







Alle som fullfører får løpets flotte medalje.

I tillegg premieres alle klassevinnerne i konkurranse/aktiv med gullmedalje.

Gavekort til totalvinner herre/kvinne på begge distanser i konkurranse/aktiv klasse.



For hjemmeside med påmelding, klikk på logo over