Helmaratonløpet i Göteborg er et ekstraordinært jubileumsløp der byens 400-årige historie feires. En stor del av den vanlige Varvet-løypa brukes, men det plusses også på med noen nye sløyfer gjennom byen.



For de som vil ha ei skikkelig løpeuke, vil det være mulig å løpe det vanlige Göteborgsvarvet den 9. oktober for så å restituere og lade opp til helmaratonløpet åtte dager seinere. Fremdeles er det mulig å melde seg på begge løp. For de som var påmeldt før Göteborgsvarvet ble utsatt, så blir startnummeret automatisk overført til høstens løp.



Det samme skjer for de som er påmeldt Stockholm Marathon og var innstilt på å løpe 5. juni. De må holde formen ved like helt fram til 9. oktober dersom de skal få vist den fram gjennom Stockholms gater. Med tanke på å oppnå ei god tid, vil flyttinga sannsynligvis slå positivt ut. Det bruker ofte å være varmt når det løpes midt på dagen i juni, mens temperaturen vanligvis ligger nært det ideelle for maratonløping tidlig i oktober.



Det svenske mesterskapet på maraton er lagt inn i Stockholm Marathon mens det svenske halvmaratonmesterskapet inngår i Göteborgsvarvet. Dermed blir det nok god fart fremst i feltet - sjøl om det sikkert også dukker opp østafrikanske toppløpere som løper enda bedre enn de raskeste svenskene.



Men først og fremst er både Stockholm Marathon og Göteborgsvarvet massenes løpsfest der en kan ta tida til hjelp og bli heia fram av entusiastiske tilskuere.





Göteborgsvarvet er i år flytta fra 22. mai til 11. september. Slik så løpsfesten ut i 2019 da 459 norske løpere deltok. (Foto: Bjørn Johannessen)



