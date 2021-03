Polar Vantage M2 er en litt enklere og rimeligere versjon av Vantage V2 som Kondis testet i Kondis i desember. Begge Vantage-modellene er multisportklokker beregent for treningsentusiaster, mens Ignite 2 er en stilfull og elegant sportklokke



– Våre rutiner har endret seg dramatisk det siste året, men for mange er det nå endelig lys i tunellen – og med dette en enorm mulighet til å komme sterkere tilbake, uttaler administrerende direktør i Polar, Tomi Saario.



– Polar gir en mer helhetlig opplevelse enn noen annen i markedet ved å sette søkelys på brukerens generelle fysiske tilstand og mentale velvære til enhver tid. Vi har designet den nye Ignite 2 og Vantage M2 slik at brukerne kan gjøre nettopp det: bedre forstå kroppen sin, forbedre ytelsen og gi deg de verktøyene du trenger for å ta 2021 med storm, tilføyer Tomi Saario.

Ulike versjoner: De nye sportsklokkene Vantage M2 finnes i flere ulike vargevarianter.

Produsentens beskrivelse av produktene



Polar Vantage M2

Nye Polar Vantage M2 er en allsidig multisportklokke designet for å veilede treningsentusiaster og utøvere mot målene sine. Med personlig veiledning, opptil 100 timers batteritid i treningsmodus og enestående presisjon for nøyaktig registrering av fremgang og restitusjon, veileder Polar Vantage M2 folk til å trene smartere, ikke hardere. Funksjonene inkluderer:

LØPEPROGRAM – Personlig tilpasset og dynamiske treningsplaner for å nå løpemål med effektivitet og presisjon.

TRAINING LOAD PRO™ – Gir detaljert innsikt for å hjelpe deg med full fysisk restitusjon før neste økt.

PRESISJON - Avansert pulsmåling fra håndleddet og integrert GPS for å registrere hastighet, distanse og posisjon.

SLEEP & RECOVERY DATA - Sleep Plus Stages ™ og Nightly Recharge ™ funksjonene gir detaljert innsikt om søvnvarighet og kvalitet, samt måler hvor godt du restituerer i løpet av natten.

FITSPARK ™ & UKESAMMENDRAG – Daglig personlig treningsveiledning basert på restitusjon, dagsform og treningshistorikk med FitSpark ™, og registrering av progresjon med funksjonen ukesammendrag.

FUEL WISE ™ - Smart energipåfyllingsassistent som hjelper deg med å opprettholde energien under lange økter.

SMARTKLOKKEFUNKSJONER – Brukervennlig display for musikkontroll fra håndleddet, værmeldinger og pushvarsler.

Polar Vantage M2 er tilgjengelig for forhåndsbestilling og har en veiledenede pris på 2999 kroner.





Polar Vantage M2 copper.



Polar Ignite 2 finnes i flere ulike fargevarianter.



Polar Ignite 2

Den nye Polar Ignite 2 kombinerer et avansert sports- og treningsverktøy med en matchende sterk og tydelig stil. Det raffinerte og enkle designet, smartklokkefunksjonene, personlig veiledning og opptil 5 dager batterilevetid på én enkelt ladning, gjør dette til den ideelle 24/7 klokken for å bli en bedre versjon av deg. Funksjonene inkluderer:

DESIGN – Lett, men slitesterkt design som kan tilpasses med en rekke urskiver, farger og tilbehørsreimer - inkludert reimer pyntet med ekte krystaller fra Swarovski®.

PRESISJON – Avansert pulsmåling fra håndleddet og integrert GPS for nøyaktig registrering av hastighet, distanse og posisjon.

SLEEP & RECOVERY DATA – Sleep Plus Stages ™ og Nightly Recharge ™ funksjonene gir detaljert innsikt for søvnvarighet og kvalitet, samt måler restitusjon over natten for å gjøre deg klar for resten av dagen.

SERENE – Guidede pusteøvelser for å balansere kropp og sinn.

FITSPARK ™ & UKESAMMENDRAG – Daglig personlig treningsveiledning basert på restitusjon, dagsform og treningshistorikk med FitSpark ™, og registrering av progresjon med funksjonen ukesammendrag.

HR SENSOR MODE – Nøyaktig pulsmåling i sanntid, kompatibel med andre enheter som treningsutstyr eller sykkelcomputere.

SMARTKLOKKEFUNKSJONER – Brukervennlig display for musikkontroll fra håndleddet, værmeldinger og pushvarsler.

Polar Ignite 2 vil være tilgjengelig for kjøp i april. Veil. pris er 2499 kroner.



Polar Ignite 2 black crystal.



Programvareoppdateringer

I tillegg vil Polar komme med nye funksjoner til eksisterende Grit X (testet i Kondis i fjor sommer) og Vantage V2 (testet i Kondis i desember) premium sportsklokker gjennom programvareoppdateringer senere i 2021. Grit X støtter ukesammendrag, HR-sensormodus og musikkontroll, mens Vantage V2 støtter HR Sensormodus (ukesammendrag og musikkontroller støttes allerede).



Stilfull: Om stil og eleganse er viktig, så er Polars nye klokker kanskje verdt å vurdere? Her Ignite 2 Champagne Crystal.