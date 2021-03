Chris Thompson har konkurrert på høyt nivå siden 1998. Han har EM-sølv på 10 000 m fra 2010 og deltok i OL på heimebane i London i 2012. Persene hans er så sterke som 13.11 på 5000 m og 27.27 på 10 000 m og 1.01.07 på halvmaraton.



Nå er han blitt 39 år – han fyller faktisk 40 allerede i april – og etter flere skadeavbrudd var det mange som hadde avskrevet han på det høyeste nivået. Men under det britiske OL-uttaket som gikk i ei rundløype i parken Kew Gardens i London, viste han igjen klasse. Han hang med tetgruppa på fire løpere og to harer i 10 km, men da farten ble skrudd noe opp, slapp han og lå etter hvert over halvminuttet bak.

"Hold deg i gang og se hva som skjer"

– Jeg visste at de andre måtte være i veldig god form hvis de skulle klare å holde den høye farten hele veien inn. Så jeg valgte å slippe meg tilbake. I denne løypa med så mange svinger kan du ikke være for sliten for tidlig. Så jeg sa til meg sjøl: "Hold deg i gang og se hva som skjer", fortalte Chris Thompson da han ble intervjua etter målgang.



Da siste hare, som var allerede OL-uttatte Callum Hawkins, gav seg ca. 10 km fra mål, dabba farten av i front, mens Chris Thompson holdt sitt jevne driv og kom fort a jour. Han tok kommandoen med det samme han tok igjen de andre som ganske snart måtte slippe.



– Jeg tenkte hele tida på å holde min egen rytme og fart. Med to runder igjen (6,67 km red. anm.) var det som om jeg visste at jeg kom til å klare det. Ville noen prøve å henge på, så lykke til med det, tenkte jeg. Jeg løp uansett bare mitt eget løp, og det var som alle biter kom på plass på de to siste rundene. Det var som en drøm. "Kjør på, ingen ting kan stoppe meg nå," sa jeg til meg sjøl. Det var som jeg løp i den syvende himmel, fortalte den overlykkelige vinneren, som nesten ikke kunne fatte det som hadde skjedd.



– Jeg har aldri vært så emosjonell som nå. Jeg bruker bestandig å være helt kontrollert. Dette er ikke meg – jeg blir aldri slik. Det er nesten så jeg tenker at noen vil komme å fortelle meg at det ikke har skjedd, at det bare er en drøm, sa Chris som takka både treneren, kona og sin sønn Theo som ble født tidligere denne uka.



– Han har fått noe å leve opp til. Faren hans er to ganger olympisk deltaker, strålte han. Førsteplass, maratonpers på 2.10.52 og OL-plass var nesten for mye av det gode.

Soleklar seier

Ikke fullt så overvelda, men likevel kjempeglad var Stephanie Davis som tok en soleklar seier i kvinneklassen. Hun sikra seg også OL-plass og satte pers med 2.27.16.



– Jeg er så fornøyd. Jeg visste jeg var i god form, men samtidig kan alt skje i et maratonløp. Tusen takk til alle som har støtta meg, til dere som stelte dette i stand og ikke minst til fartsholderen som var med meg så lenge. Det var til stor hjelp, ikke minst på den langsida der vinden var imot. Det merka jeg virkelig på den siste runden da jeg ble liggende alene, fortalte 30-åringen som bare har satsa seriøst på løping i tre år, og som trener mer allsidig enn maratonløpere flest.



– Jeg er ikke av dem som løper mest, men til gjengjeld gjør jeg mye cross-trening. Ei vanlig uke sitter jeg på sykkelen i 6-7 timer, mens jeg ikke løper mer enn ca. 100 km i uka. Men jeg tar kvalitetsøktene som løping, og det er et opplegg som bestandig har fungert. Jeg håper og tror at jeg har enda mer å gå på, fortalte Davies som hadde klart OL-kravet før dagens løp. Dermed holdt det for henne å være inne blant de to beste.





Stephanie Davis var favoritt og vant med nesten 3 minutter. (Foto: British Athletics)



Endelig uttak på tirsdag

Reglene var nemlig slik at de to beste i mål som hadde klart OL-kravet på 2.29.30 for kvinner og 2.11.30 for menn, ville automatisk bli tatt ut. I tillegg ville det britiske friidrettsforbundet ta ut en eller evt. to løpere til. På herresida var dette allerede gjort. Callum Hawkins som ble nummer fire i maratonløpet i både VM i Doha og OL i Rio, måtte bare dokumentere form, og det gjorde han ved å være lettbeint fartsholder i drøye 32 km.



På damesida var Stephanie Davis den eneste i feltet som hadde klart OL-kravet på forhånd, men tre løpere som ikke stilte til start, hadde klart det. Siden Davis var den eneste som løp under 2.29.30 nå, vil trolig to av de andre tre bli tatt ut. Mest sannsynlig blir det Charlotte Purdue og Jess Piasecki siden den tredje, Stephanie Twell, helst vil løpe 10 000 m i OL.



På herresida var det bare Chris Thompson som nå løp under OL-kravet, men mannen som ble nummer to, Ben Connor, hadde kravet inne fra før, og han er dermed også kvalifisert. Det offisielle uttaket av britenes maratonlag vil komme på tirsdag.



11 kvinner og 21 menn stilte til start og bare 8 av kvinnene og 12 av mennene fullførte. Forholdene var ok med 10-11 grader og oppholdsvær, men en forholdsvis frisk bris.



Vi avslutter denne reportasjen med å vise hvordan en erfaren langdistanseløper som Chris Thompson disponerte løpet sitt, 5 km for 5 km pluss de siste 2,2 kilometerne:

15:25 - 15:26 - 15:12 - 15:38 - 15:30 - 15:48 - 15:30 - 15:35 - 6:44





Video av OL-uttaket i kappgang og maraton. Maratonløpet starter etter 2.00.50.



Menn 1 Christopher Thompson 02:10:52 England 2 Benjamin Connor 02:12:06 England 3 Mohamud Aadan 02:12:20 England 4 Dewi Griffiths 02:13:42 Wales 5 Joshua Griffiths 02:15:08 Wales 6 Robbie Simpson 02:15:26 Scotland 7 Andrew Davies 02:15:50 Wales 8 Frank Baddick 02:15:58 England 9 Ian Leitch 02:17:26 England 10 Nigel Martin 02:18:09 England 11 Daniel Jarvis 02:32:00 12 Nicholas Bowker 02:32:45 Kvinner 1 Stephanie Davis 02:27:16 2 Natasha Cockram 02:30:03 Wales 3 Rosie Edwards 02:31:56 Wales 4 Rebecca Gentry 02:32:01 England 5 Clara Evans 02:32:42 Wales 6 Sarah Inglis 02:34:09 7 Naomi Mitchell 02:37:50 England 8 Becky Briggs 02:38:58 England



Alle resultat med passeringstider



Løypa gikk i idylliske omgivelser i Kew Garden i London. Skotske Stephanie Davis (52) leder an i tetgruppa halvveis. (Foto: British Athletics)