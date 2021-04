Løpet gikk i ei tilnærma flat rundløype på knappe 5 km ved Bern-Belp flyplass lørdag 3. august. Forholda var fine med overskya vær, lite vind og 7 varmegrader. Egentlig skulle løpet ha gått i midten av mars, men det ble utsatt på grunn av dårlige løpsforhold med sterk vind.

Det var nok en god avgjørelse for både Fabienne Schlumpf og de sju andre som fullførte maratonløpet. Sjøl om Schlumpf "bare" ble nummer to, var hun strålende fornøyd med dagen og maratondebuten:

– Nasjonal rekord, OL-kravet, de beste fartsholderne, maraton – lykkelig! En temmelig perfekt dag for meg, og jeg smiler fremdeles. Det var 100 prosent teamarbeid, og jeg kunne ikke klart det uten støtte fra min familie, venner, sponsorer, trener, fysio og mange flere, skrev Fabienne Schlumpf på Instagram etter løpet.

Hun disponerte løpet på perfekt vis med 1.13.11 på første halvdel og 1.13.03 på den andre. Til Det europeiske friidrettsforbundet uttalte hun:

– Nå er det tid for å restituere. I mai vil jeg dra på treningsleir i St. Moritz og starte forberedelsene til min andre maraton.

Fabienne Schlumpf har EM-sølv på 3000 m hinder fra Berlin 2018, der Karoline Bjerkeli Grøvdal tok bronse. Persen er på 9.21,65 satt under Bislett Games i 2017.

Som oppkjøring til maratonløpet løp hun halvmaraton i Dresden to uker i forveien. Det endte med seier og sveitsisk rekord på 1.08.27, noe som viste at formen var god med tanke på maratonløpet.

Den som vant løpet i Bern, var Helen Tola Bekele fra Etiopia som løp på 2.24.57. Om det er godt nok til å komme med på det etiopiske OL-laget er heller tvilsomt. Etiopierne skal ha et uttaksløp til OL over 35 km i Zürich 2. mai, og det spørs om Bekele rekker å restituere seg til da.

Herreklassen ble vunnet av Adrian Lehmann fra Sveits som persa med nesten 3 minutter og noterte 2.12.34. Han var 4 minutter foran Simon Tesfay fra Eritrea på andreplass.



Det var også halvamaraton og 10 km på programmet, men ikke like høyt nivå på deltakerne der. Lucas og Fanny Pruvost fra Frankrike gjorde et stykke lagarbeid og vant halvmaratonløpet på heholdsvis 1.16.14 og 1.16.15. Abdi Salam Ali fra Somalia var først i mål på 10 km med 30.56, mens Nicola Spirig fra Sveits var raskest 10 km-dame med 33.35.





Fabienne Schlumpf under Bislett Games i 2017 der hun ble nummer tre på 3000 m hinder med 9.21,65. (Foto: Kjell Vigestad)



Kvinner 1. Helen TOLA BEKELE ETH 02:24:57 03:26 2. Fabienne SCHLUMPF SUI 02:26:14 NR 03:27 3. Moira STEWARTOVÀ CZE 02:29:39 03:32 4. Eva VON ZOONEN NED 02:47:34 03:58 Menn 1. Adrian LEHMANN SUI 02:12:34 PB 03:08 2. Simon TESFAY ERI 02:16:30 03:14 3. Nicolai SAKÉ BEL 02:17:06 PB 03:14 4. Vincent CASTERMANS BEL 02:26:27 03:28



Alle resultat



Video fra løpet med tysk kommentering