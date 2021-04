17. mai er Norges nasjonaldag og normalt en dag nordmenn feirer i fellesskap med stor folkefest, musikk, glede og 17. mai-tog.



Koronaviruset gjorde feiringen i 2020 annerledes, men Oslo Maraton bidro til 17. mai-feiringen med et virtuelle løp, 17. mairaton, og inviterte alle til å kle seg i rødt, hvitt og blått. Målet var å spre glede, mestringsfølelse og fellesskap, og gi alle et morsomt alternativ til feiringen av nasjonaldagen.



Les reportasje på kondis.no fra fjorårets massemønstring



Med stor entusiasme deltok triatleten Lars Ivar Henriksen i 17. mairaton i fjor i vakre omgivelser i Danmark. (Foto: privat)



I år arrangerer Oslo Maraton nok et 17. mairaton hvor alle er velkommen til å delta. Du kan løpe hvor som helst og når som helst innenfor arrangementsperioden 14. til 17. mai.



Deltar gjør du ved å melde seg på og registrer løpet ditt når du har fullført en av distansene. Det er trekning av mange flotte premier i tillegg til at også vinneren av hver distanse får premie.



Mer detaljert informasjon om 17. mairaton







Distansene du kan velge mellom:

Barnas Mini Mairaton

3 x hurra! (3 km)

3 x hurra Racing (3 km for rullestol)

Jordbærmila (10 km)

Jordbærmila Racing (10 km for rullestol)

Halvmaraton (21 km)

Maraton (42 km)

Trippelen (73 km)

Mer informasjon om 17. mairaton



Arrangementets facebook-side



Påmelding til 17. mairaton kan gjøres her



17. mai t-skjortene kan kjøpes her







40-årsjubileum

Oslo Maraton ble arrangert første gang i 1981, så det er dermed 40-årsjubileum i år. Arrangøren lover både markering og feiring, men foreløpig er det usikkert i hvilken form Oslo Maraton kan gjennomføres til høsten. Løpet er satt opp på terminlista til 18. september.



– Covid-19 påvirker fremdeles samfunnet vårt i 2021, og det er vanskelig å si hvordan høsten vil se ut. Vi i Oslo Maraton skal gjøre alt vi kan for å få til en fysisk gjennomføring av løpet vårt i 2021, som både gir trygghet og løpeglede, skriver Oslo Maraton på sin nettside.



Foreløpig er det usikkert i hvilken form det "ordinære" Oslo Maraton kan gjennomføres til høsten. Løpet er satt opp på terminlista til 18. september. Her fra starten i 2019. (Foto: Bjørn Johannessen)