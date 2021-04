De rundt 70 deltakerne fikk med seg 7 topper i området rundt Jørpeland, 23,1 kilometer langt, 1370 meter til værs, 1410 meter ned igjen. Løpet arrangeres av Spaserlauget Jørpeland, og løperne ble inndelt i to startpuljer, supersprek og sykt supersprek.

Løpet hadde fått grønt lys for smittevernet, som innebar at deltakerne startet på ulike tidspunkt og tok tiden selv gjennom Strava-appen.

De aller raskeste gjennom løypen var Tonje Wathne fra Sandnes som var innom alle de nødvendige fjelltoppene på 2 timer og 52 minutter, og Espen Berget som kom i mål på 2 timer og 35 minutter.

Til avisen Strandbuen forteller Tonje Wathne om løpsopplevelsen sin slik:

– Jeg har aldri før vært og løpt i dette området. Det var en fin løype med blandet terreng, og med veldig flott utsikt underveis.

Espen Bergen forteller til den samme avisen at han synes det var kjekt å få en mulighet til å konkurrere:

– Det er fantastisk at det er mulig å få til et løp som dette. Dette var min første konkurranse i år. Løypa var rå og det var beinhardt, men det var veldig kjekt å få konkurrere igjen, sa mannen som hadde den beste tida.

Arrangementet var flott tilrettelagt for at supportere, venner og kjente kunne kose seg rundt Villa Rosehagen der løperne kom i mål. Det rapporteres om rene folkefesten her, men at speakeren passet på at smittevernsreglene ble overholdt



Tonje Wathne ble beste kvinne. Her er hun på vei ned fra en av toppene. (Foto: Arrangør/Hege Bjørlo)

Foreløpig resultatliste fra Jørpeland Rundt:

1 Espen Berget 02:35:03 2 Håvard Barkved 02:36:55 3 Kristian Seljeskog 02:37:31 4 Preben Bolsøy 02:38:37 5 Steinar Kristiansen 02:38:57 6 Henning Tjøstheim 02:40:50 7 Arne Andre Vetrhus 02:41:54 8 Harald Bjørkhaug 02:42:38 9 Rune Eie 02:42:41 10 Harald Rosså 02:48:28 11 Bjørnar Andreassen 02:48:29 12 Filip Oanes 02:50:47 13 Eivind Fjelde 02:51:05 14 Tonje Wathne 02:52:00 15 Håvard Birkeland 02:55:29 16 John Nicolaysen 02:55:40 17 Aleksander Skålevik 02:56:48 18 Einar Sande 02:57:31 19 Simon Bjørheim 02:58:41 20 Kenneth Barka 02:59:51 21 Bjørn Andre Bolsøy 03:03:01 22 Håvard Andersen Bråthen 03:03:28 23 Per Steinar Håvardsen 03:03:53 24 Odd Kåre Hatleskog 03:04:43 25 Rolf Magne Haukalid 03:07:22 26 Svein Magnus Halsne 03:07:27 27 Hallgeir Hinna 03:08:35 28 Anders Haarr 03:09:23 29 Jan Gunnar Lutcherath 03:10:39 30 Magnus Brimsø 03:10:43 31 Thomas Andersen 03:11:28 32 Erlend Kvame 03:12:45 33 Vegard Oftedal 03:13.30 34 Gaute Bjørheim 03:16:49 35 Thomas Chruickshank 03:18:03 36 Børge Eie 03:20:30 37 Kristian Pettersen 03:24:07 38 Lars Midtbø 03:26:27 39 Svein Magne Løvås 03:27:56 40 Gustav Fyljesvoll 03:29:59 41 Kay Nydal 03:33:10 42 John Arne Toppe 03:34:15 43 Theodor Lien 03:35:35 44 Per Haga 03:37:06 45 Tor Erik Fjelde 03:39:07 46 Hans Bjørkhaug 03:39:09 47 Stephen Larsen 03:41:13 48 Kristian Foss 03:51:47 49 Håvard Wilhelmsen Degnes 04:00:13 50 øystein bjor 04:00:20 51 Oddbjørn Strand 04:07:43 52 Arnt Helge Aakre 04:10:53 53 Cecilie Husvæg 04:13:16 54 Yvonne Smith 04:13:16 55 Svein Terje Haugland 04:44:31

Flere bilder fra løpet finner du på Jørpeland Rundts Facebookside.