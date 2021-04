Vi kommer tilbake med bilder og resultater fra løpet senere lørdag



Sondre Nordstad Moen lå i rekordfart i ca 3 kilometer, men tapte deretter gradvis til den norske 10-kilometersrekorden under Asics-løpet "BE(AT) your Personal Best" i Angers vest i Frankrike lørdag.

- Jeg var rett og slett for treningsstinn og fikk ikke nok luft etter 2,5-3 kilometer, sa Sondre i et intervju på Direktesport like etter målgang. Han passerte 5 km på 14:02, og med 14:32 på andre halvdel ble sluttiden 28:34. Jakob Ingebrigtsens norske rekord på 27:54 (Hytteplanmila 2019) var dermed langt unna, det samme med Sondres egen pers på 27:55 (Praha 2017).



Trønderen forteller til NRK at han følte seg tett i pusten underveis, og at han noterte seg at enkelte av de andre kan ha vært preget av allergi.

– Det blomstrer veldig her og det ligger nesten et slimlag på asfalten. Jeg får ikke ordentlig luft underveis, men jeg tror ikke det var allergi som gjorde det vanskelig for meg. Jeg vet ikke. Jeg velger uansett å tenke at jeg er bedre enn dette. Nå må jeg hvile litt, og så får vi se om kroppen svarer bedre, sier 30-åringen til NRK.

Det var et lite startfelt som var invitert til dette Asics-stuntet i en park 4 timers kjøretur fra Paris, totalt ca 20 kvinner og menn, og det ble fort avstander mellom løperne og dermed ikke løping i tett felt som nok hadde vært gunstigere. Sondre ble lenge liggende alene på 2. plass etter at den kenyanske vinneren - Hillary Kipkoech - stakk ved ca 3 km, og et stykke ut på andre halvdel ble han tatt igjen av spanske Jorge Blanco mens Koen Naert fra Belgia lå litt bak Sondre, men de løp hver for seg.

Det ble altså 3. plass på Sondre, som så litt mer skuffet ut enn han ga uttrykk for. På spørsmål om han reiser til Japan for å delta på halvmaraton om 10 dager, eller drar rett på høydetrening i Italia svarte han ikke direkte på dette, men ga uttrykk for at han første måtte analysere det løpet han nettopp hadde vært gjennom.

Årets store mål er jo maratondistansen i OL. Løpet i Frankrike ble brukt som en del av oppkjøringa mot OL, og på forhånd ga Sondre uttrykk for at han lå i rute med tanke på å komme i skikkelig god form til OL. - Disse løpene passer perfekt inn i planen før campen starter, sa han blant annet.



En annen Asics-løper, som var forgrunnsfigur på 5 km, sveitsiske Julian Wanders, endte et godt stykke bak i feltet, og har et stykke igjen til formen han trenger for å prestere godt på 10.000 meter i OL. Han hadde nok ikke toppet formen til dette løpet han heller.



