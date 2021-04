Sondre Strande Omland fyller 14 år søndag 25. april. Før han fyller år ville han gjerne teste seg mot det som er gjeldende bestenotering på 5 km for løpere under 14 år, 15:23.



- Vi hadde håpet på offisielt løp, men det har ikke vært mulig med Covid-19 status. Da er Strava i Perseløpet som trening eneste alternativ, sier Morten Omland, faren til Sondre.

- Sondre får hjelp av sin treningsgruppe i SK Vidar som alle er løpere 15-17 år+



Selv om temperaturen var bra, var han langt fra heldig med forholdene. Det blåste veldig friskt i den vindutsatte rundløypa, ikke minst mellom 3 og 4,5 km. Likevel gikk det bra. Sondre Strande Omland fyller 14 år søndag 25. april. Før han fyller år ville han gjerne teste seg mot det som er gjeldende bestenotering på 5 km for løpere under 14 år, 15:23. Den gjeldende rekorden ble satt 9. november 2019 - Vi hadde håpet på offisielt løp, men det har ikke vært mulig med Covid-19 status. Da er Strava i Perseløpet som trening eneste alternativ, sier Morten Omland, faren til Sondre.- Sondre får hjelp av sin treningsgruppe i SK Vidar som alle er løpere 15-17 år+Selv om temperaturen var bra, var han langt fra heldig med forholdene. Det blåste veldig friskt i den vindutsatte rundløypa, ikke minst mellom 3 og 4,5 km. Likevel gikk det bra.

Verdens raskeste 5 km av en løper under 14 år

Ved målgang viste klokken at Sondre Strande Omland fullførte 5-kilometeren i den tidligere løypa til Perseløpet på 15:16, altså 7 sekunder raskere enn gjeldende bestenotering. I den norske statistikken ville dette vært et 14-årsresultat siden vi i Norge opererer med alder per 31.12. mens man internasjonalt bruker faktisk alder.

I Norgesløpet i fjor satte Sondre norsk aldersrekord for Gutter 12-13 med 15:44 i Norgesløpet på Jessheim. I det samme løpet satte den to år eldre klubbkameraten Andreas Fjeld Halvorsen norsk aldersrekord for Gutter 14-15 med 15:17, en rekord Sondre ville slått om dagens løp hadde vært offisielt.



Faren til Sondre forteller at unggutten løpet på langrennsformen fra i vinter. Han satser fortsatt på langrenn ved siden av løpingen, men fotball sluttet han med for to år siden.



Det som virker ganske sikkert er at vi vil få ny aldersrekord for 14-15-åringer av Sondre senere i år.



Sondre Strande Omland har løpt fort på Jessheim mange ganger tidligere, både i Perseløpet, i Norgesløpet, og på 1500 meter eliteløp på Jessheim friidrettsstadion der bildet er tatt. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) Det som virker ganske sikkert er at vi vil få ny aldersrekord for 14-15-åringer av Sondre senere i år.Sondre Strande Omland har løpt fort på Jessheim mange ganger tidligere, både i Perseløpet, i Norgesløpet, og på 1500 meter eliteløp på Jessheim friidrettsstadion der bildet er tatt. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)