Jakter på uforløste sekunder i skiløypa

Av: Geir Gran og Ole Johan Ramfjord

Publisert: 23. april 2021 kl. 13:00

​​​​​​​​​– Vi undersøker om opplæring i mikropacing (løpsstrategi red. anm.) i langrenn kan gi en effekt på prestasjonen. Vi ser om det er mulig å bruke teknologi for å lære utøverne å gå smartere for eksempel over bakketoppene slik at de kan tjene sekunder i påfølgende utforparti, uten å bruke mer krefter, sier universitetslektor Guro Strøm Solli ved Nord universitet.

​​Sammen med forskere fra SINTEF og Senter for toppidrettsforskning ved NTNU, samt utøvere fra Meråker videregående skole, undersøker hun betydningen av opplæring i løpsstrategi.

– Dette er en metode som er brukt av landslagsløperne våre, og nå tester vi den​ vitenskapelig her i Meråker. Hypotesen er at det fungerer, at denne opplæringen og bevisstgjøringen skal gi utøverne en litt bedre prestasjon, sier universitetslektoren.

Testrenn med teknologi

Ei gruppe skielever ved Meråker videregående skole gikk to testrenn, utstyrt med GPS og to bevegelsessensorer. Halvparten av løperne fikk opplæring i mikropacing. Den andre halvparten fikk ikke opplæring.

– Så ser vi om dette får effekt på prestasjonen.

– Ligger det uforløste sekunder og venter på den som går smart?

– Det er en del å hente, og det har vi sett i dette prosjektet også. Utøverne har sett seg selv på video og ser at de har litt å gå på for å løse ulike deler av løypa, sier Guro Strøm Solli.

Prosjektet er en del av SINTEF-prosjektet AutoActive som er finansiert av Norges forskningsråd. Det har som mål å utvikle metoder, verktøy og algoritmer som gjør det enklere å forske frem mer nøyaktig informasjon om menneskelig aktivitet basert på data fra ulike sensorer.

Spennende forskning

Frode Estil er sportssjef ved Meråker videregående skole. Han synes det er både spennende og interessant at det nå forskes på løpsstrategi.



– Det er et område jeg tror mange har mye å gå på. Noen har det i ryggmargen, mens andre sikkert har mye å gå på når det kommer til dette.

​

Estil sier det er langt mer fokus på løpsstrategi nå enn da han var aktiv.

– I min tid var det mange som hadde arbeidsoppgaver som å åpne rolig og utnytte farten inn i bakker og over bakketopper. Men nå har det blitt trukket adskillig lenger, det er mer vitenskap i det.

Estil er overbevist om at det er sekunder å hente for den som går smart.​

– Det er ingen tvil om det. Du har eksempelvis utøvere som ødelegger løpene sine gang på gang fordi de åpner alt for hardt. Hvis det er flere runder så går de saktere på den siste runden enn den første. I friidrett er det sånn at de som løper raskest på en 5000-meter er de som holder jevne runder. Det er sånn i langrenn også, sier Frode Estil.

Trykker til fra start

Landslagsløper Emil Iversen sier de har jobbet mye med løpsstrategi de siste åra.

– Min strategi er å trykke til fra start, gamble litt og håpe at det holder. De siste åra har jeg lært mer. Tidlig i karrieren rotet jeg bort en del skirenn ved å åpne alt for hardt. Nå har jeg begynt å tåle den åpningsfarten.

– Hva tenker du om at det nå forskes på løpsstrategi?