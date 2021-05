- Jeg var ikke i tvil om å søke da muligheten kom, sier Anders Nordberg og sikter da til stillingen som landslagstrener i Norsk Orientering.

Karen som kan vise til en lang internasjonal karriere med til sammen 5 VM-medaljer. Deretter 7,5 år som klubbtrener i Nydalens SK trer nå inn i rollen som landslagstrener allerede denne uken:

- Jeg har vært lenge i Nydalens SK som trener og har trivdes veldig godt der, men alt har sin tid. Nå er jeg veldig motivert for å jobbe i forbundet, for å bidra så godt som jeg klarer på landslagsnivå.

43-åringen, som har prestert godt på nasjonalt nivå i rollen som «spillende trener» seinest under NM-uka i Trondheim i fjor, understreker at han er svært takknemlig for den fine tiden i Nydalens SK og kommer til å bidra overfor dem også i en liten overgangsperiode utover våren. Men allerede denne uken kommer 3-barns faren – som er gift med Anne Margrethe Hausken Nordberg – til å få sin ilddåp som landslagstrener når landslaget drar mot EM-landet Sveits på fredag:

- Det er moro å bli kastet ut i det med en gang på EM, smiler han.

- Deretter kommer jeg til å bidra der Janne (Salmi) (landslagssjef red. anm.) synes jeg egner meg best frem mot sommerens VM. Jeg ser for meg at det blir mye VM-spesifikt frem til mesterskapet i Tsjekkia.

- Det meste av oppfølging kommer nok til å handle om VM.

Det mesterskapet går i Tsjekkia, hvor Nordberg selv løp hjem en av sine VM-medaljer med sølv på langdistansen tilbake i 2008:

- Terrenget under årets mesterskap er veldig annerledes enn det vi konkurrerte i den gang, Men det ser veldig moro og flott ut. Utfordrende på alle områder.

Nordberg har vist at han – både som toppløper og i trenergjerningen - takler det meste av utfordringer, nå er han altså klar for et nytt kapittel – landslagstrener:

- Vi er veldig fornøyde med å få på plass Anders (Nordberg) som landslagstrener. Han kjenner både norsk og internasjonal orientering godt. Vet hva som gjelder for å prestere på toppnivå og som et ekstra pluss er at han kan gå inn og bidra allerede fra dag en, sier generalsekretær i Norges Orienteringsforbund Øystein Hildeskor.

Kilde: Norsk orientering