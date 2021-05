Medanvarlig Askild Bø mot mål i "Steinbukken" i Svartholtet på forsommeren i fjor.



De til enhver tid gjeldende smittevernregler mht. antall og avstand må overholdes, men du kan uansett kjenne på konkurransenervene som hjelper deg å ta i det lille ekstra for å nå målet ditt for dagen, få en fin økt på nye stier, slå naboen - eller sette løyperekord.



Deltakelsen i Kondis vårcup er helt gratis, og det blir trukket premier fra Kondisbutikken blant deltakere hver uke. De som deltar i alle tre vårløpene er med i trekningen av hovedpremien, et par Hoka løpesko fra Kondis' lokale samarbeidspartner, Sport1 Elverum. I tillegg til heder og ære blir det en påskjønnelse til beste dame og herre sammenlagt. De tre løypene vil bli merket søndag i forkant av den aktuelle uka løpet går med start- og målskilt, piler i stikryss og blå bånd.

Strava-tider

Deltagerne må selv registrere tida på Strava ved hjelp av mobil eller treningsklokke. For å være sikker å få tida riktig registrert, må du starte et stykke før start og løpe forbi mål da unøyaktigheter på GPS-en kan forårsake feilregistrering eller at tida ikke blir registrert. Tilsvarende er det viktig at løypa følges som på det digitale segmentet.

Kondis’ Vårcup arrangeres etter samme mønster som i fjor i tre helt nye Strava-segmenter i variert terreng som skal løpes hver sin uke mellom mandag kl 00:00 og søndag kl 23:59. Konkurranseperioden er uke 20 – 23, dvs. 17. mai – 13. juni. I finaleuka har alle muligheter til å gjøre nye forsøk i alle de tre løypene, men de to første løypene vil da ikke være fysisk merket.

Km-tider

Det er mulig å gjøre flere forsøk i løpet av uka. Det er det beste resultatet i løpet av uka og finaleuka som regnes som det offisielle resultatet i konkurransen. Sammenlagtlista settes opp på grunnlag av gjennomsnittlige km-tider for hver av de tre løypene slik at hvert løp teller likt uavhengig av løypelengde.



I tillegg til gjeldende smittevernregler for Elverum kommune gjelder følgende regler: Deltakelse skjer på eget ansvar og følge med hvor en løper så du unngår fall og skader. Hold til høyre og ta hensyn til turgåere. Gi plass på stien – si takk og smil!

3-5 km løypelengder

En håndfull deltakere i Kondistreninga har laget tre Strava-segmenter i tre turområder på 3 til 5 km som gir god variasjon både med hensyn til distanser, kupering og underlag. Som vanlig er fantasien tatt i bruk for å markedføre konseptet, og vi kan røpe at Alf Prøysens visetitler har gitt inspiasjon til vårens løp. Første "nyutgivelse" er "Kyllingen" - en ganske så lettløpt runde på flystier. Mer informasjon får du ikke før ukas løp blir lagt ut søndag kveld på Kondistreninga Elverum sin Facebookside. Er du ikke medlem fra før, kan du be om å få oppdatert imfomasjon i forkant og underveis i konkurranseperioden.



Rolf Bakken med tommelen opp for fjorårets mottakelse av de virtuelle løpene i Elverum.

