Samlingsplass i Gjøvika ved Mjøsa.

En del regn de siste dagene gjorde terrenget litt bløtt og glatt, men som orienteringsløper finnes det ikke dårlig vær. Under selve løpet var det oppholdsvær. I alt stilte 119 løpere til start, og løpet ble arrangert av OL Vallset/Stange etter gjeldende koronaregler.



Kartet Grevskapet ble utgitt 2020 og revidert etter tynning våren 2021. Løpsterrenget inneholdet partier med ny og litt eldre tynningshogst. Det var også en del steder med steinete bunn. Dette medførte at det ikke var lettløpt overalt, spesielt på de lengre løypene. Området nærmest Mjøsa benyttes mye som turområde og her var det en del stier.

Trøyekamp

Nammo-cupen består av fem løp for løpere opp til 20 år. Det kjempes om tre forskjellig trøyer etter poengberegning i alle klasser unntatt D/H -10 og N-åpen:

Gul ledertrøye – ”Leder” Deles ut til den som leder cupen sammenlagt i hver klasse før hvert løp, og løpes med. Vinnes til odel og eie av den som krysser mållinjen først i finalen.

Spesialtrøyene ”Spurt mester´n” og ”Strekk mester´n” Deles ut til den som samlet flest poeng i spurt-/spesialtrøyen sammendraget i hver klasse før hvert løp, og løpes med.



Fellesregler for trøyene og finalen: 3 av 5 løp teller som grunnlag for finale-jaktstarten. Det er fullt mulig å løpe finalen selv om en ikke har deltatt i cupen tidligere. Man må da påregne å starte cirka 3-5 minutter etter lederen i klassen. Gul trøye vinnes av den som krysser mållinjen først i finalen.



Spesialtrøyene vinnes av den med flest poeng etter finalen (3 løp + finalen teller). Ved poenglikhet er det plassering i finalen som teller. Felles for alle klasser med trøyer er at hvis samme person vinner både gul trøye og spesialtrøye, går spesialtrøya til nestemann på spesialtrøye-lista. Man må løpe finalen for å vinne en av trøyene til odel og eie. For å få poeng må løpet være godkjent, dette gjelder både leder- og spesialtrøyene.



Alle løpere i alle klasser får premie hvis man har deltatt i minst 3 løp. Trøyepremier til totalvinnere og spurt-/spesialtrøyevinnerne.

Løypelengder og klassevinnere:

H 17-20 4,5 km Lars Lien, Gjø-Vard OL

D 17-20 4,0 km Marie Kravdal, Gjø-Vard OL

H 15-16 4,0 km Even Lien, Gjø-Vard OL

D 15-16 3,5 km Marie Ovidia Rannestad, Hamar OK

H 13-14 2,8 km Emil Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D 13-14 2,8 km Mina Bleken Rud, Vang OL

B-åpen 2,8 km Sander Fjellsol, Ringsaker OK

H 11-12 2,1 km Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D 11-12 2,1 km Eline Kravdal, Gjø-Vard OL

C-åpen 2,1 km Martin Lien Støen, Lillehammer OK

H-10 2,1 km 3 flinke løpere

D-10 2,1 km 6 flinke løpere

N-åpen 1,9 km 28 løpere, bare vinnere

Kommende løp i Nammo cupen 2021:

26.05 Sprint, Lillehammer OK.

09.06 Sprint, Ringsaker OK.

18.08 Mellomdistanse, Gjø-Vard OL.

04.09 (Finale) Langdistanse, Løten OL



