Hvert år rammes hele 250.000 mennesker av alvorlige ryggmargskader. Skader som i de fleste tilfeller skjer i hjemmet. Med hvem som helst. Felles for de alle, er at de må se frem mot et liv i rullestol. Som Wings for life skriver på sin hjemmeside: "Det finnes ingen kur - ikke enda. Men det finnes håp".

Wings for life World Run startet opp i 2014, og dette aller første løpet ble gjennomført på 34 steder fordelt rundt i hele verden. Starten gikk klokken 10:00 UTC-tid, og løpsansvarlig var sprintmesteren Colin Jackson. Den gangen som nå, gikk hele startkontingenten til banebrytende forskningsprosjekter og kliniske studier over hele verden, hvor hovedmålet er å finne en kur mot ryggmargskade.

Hvordan foregår løpet?

Nå i 2021 er jo alt annerledes, men opprinnelig ble løpet altså arrangert 34 forskjellige steder omkring i verden. Feltet starter samtidig, på alle plasser. 30 minutter etter starten, vil en såkalt "catcher car" starte opp jakten på deltakerne. Den bilen kjører progressivt raskere, og vil etter hvert begynne å ta igjen løperne. Når det skjer, er løpet over for den enkelte, og målet er - som du kanskje gjetter - å komme lengst.

I 2014 ble løpet arrangert blant annet i Stavanger, og lengst av kvinnene løp Elise Selviksvåg Molvik, som den gangen kun var 18 år. Hun løp hele 54,79 kilometer før hun ble tatt igjen av bilen. Dette var en strålende prestasjon, spesielt fordi hun aldri hadde løpt lengre enn 30 km i konkurranse. Og innsatsen ble belønnet med 1. plass i verden. Av herrene var det Svein Ove Risa som løp lengst. Hans tilbakelagte distanse var 63,3 kilometer, noe som holdt til 12. plass på verdensbasis.





Catcher car som jakter på deltakerne underveis (Illustrasjon: wingsforlife.com)



Wings for Life 2021

Som det meste annet, så er også Wings for Life blitt virtuelt. Men dette er jo ikke utelukkende negativt så klart. Nå har man mulighet til å være med å løpe, og ikke minst bidra til prosjektet, uansett hvor man befinner seg. Det er utviklet en APP, som gjør opplevelsen sømløs. Hele 184.236 deltakere betalte startkontingent i år, noe som sørget for mer enn 4 millioner euro til forskningsprosjektene!



Mange nordmenn i aksjon

Wings for Life er stort i Norge. På de offisielle resultatsidene er det nordmenn over hele 58 sider! Den som løp lengst av de norske kvinnene, var Janne Vatnaland, som fikk løpt snaue 36 kilometer før "Catcher car" tok henne igjen. Innsatsen holdt til en 34. plass blant kvinnene på verdensbasis.





Magnus Warvik havnet helt oppe på 11. plass på verdenslisten. Her med nummer 416 fra NM i terreng 2019. (Foto: Samuel Hafsahl)

- Kjæresten min sørget for at jeg holdt ut.

Av de norske herrene var det Magnus Winther Warvik som løp aller lengst, og noterte hele 55,2 kilometer. Distansen tilsvarer en snittfart på rundt 4:00 per kilometer. Dette ga til slutt en svært respektabel 11. plass på resultatisten. Vi spurte ham hvordan han opplevde løpet.

- Jeg har ikke fått løpt så mange langturer jeg skulle ønsket det siste året, så tenkte dette var en god anledning, spesielt siden påmeldingsavgiften går til en slik god sak. Jeg sjekka ut kalkulatoren på nettsiden (som viser hvilken pace du må holde for en gitt distanse), og fant ut at jeg skulle holde fart til 60 km så lenge som mulig (3:50-pace). Det ville nok ikke holde distansen, men bli en bra langtur uansett!

- Det gikk ikke mange kilometer før jeg kjente at det ville bli en tung dag i regnet. Holdt farten i rundt 40 km, og justerte deretter noe for å i det hele tatt klare å holde distansen. Om det ikke hadde vært for kjæresten som syklet ved siden av meg, som jeg fortalte at jeg ikke skulle gi meg før 55 km, ville jeg kanskje gitt meg litt tidligere. Mobilappen fra Wings for Life gav også motiverende oppdateringer hver 500. meter, og info om hvor langt bak “catcher car” var. Bilen tok meg til slutt igjen rett etter jeg hadde nådd 55 km, og sier meg fornøyd med det!

Gratulerer til både Magnus, Janne og resten av vårt spreke folk som løp for en god sak!



Topp 5 norske menn

Plass Løper Distanse ...11 Magnus Warvik 55,23 km ...37 Stian Dahl Sommerseth 50,07 km ...188 Simen Holvik 42,25 km ...208 Steffen Aabel 42,02 km ...257 Otto Galta 40,71 km



Topp 5 norske kvinner

Plass Løper Distanse ...34 Janne Vatnaland 35,92 km ...175 Carina Berstad 30,12 km ...344 Eline Oidvin 27,16 km ...378 Ingvild Bretzeg 26,66 km ...379 Katrin Olsen 26,65 km



