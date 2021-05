Det er den raskeste maraton på italiensk jord, og det er også den femte raskeste løpstiden noensinne! Ekiru, som er regjerende mester på halvmaraton fra "African Games", vant også Milano Maraton i 2019. Den gangen på en nesten 2 minutter svakere tid (2:04,46).



Vant foran Kiprop

Rueben Kiprop og vinneren Ekiru, løp sammen i store deler av løpet, men fra 35 km stakk sistnevnte fra.

- Jeg følte meg fin etter å ha passert 20 kilometersmerket og bestemte meg for å presse hardt den neste mila opp til 30 kilometer. Etter 35 kilometer bestemte jeg meg for å øke ytterligere på farten, for å se om jeg kunne få en god sluttid, fortalte Ekiru.



- Jeg er veldig fornøyd med tiden, og skal nå unen meg en god hvil. Deretter skal jeg legge opp en strategi med trener min igjen. Jeg tror jeg kan klare 2:01, fortsatte Ekiru.



Første 10 kilometer gikk på 29:29 i Milano, og det var dermed ganske tydelig at løpet gikk mot en god sluttid. Han fortsatte som kjent å trykke på, og med to kilometer igjen var tiden 1:56,39. En ny personlig rekord var innen rekkevidde.



Resultater Herrer

Plass Løper Tid 1 Ekiru Titus, Kenya 2:02,57 2 Kipyego Reuben Kiprop, Kenya 2:03,55 3 Kiptum Barnabas, Kenya 2:04,17 4 Abdiwak Seifu Tura, Etiopia 2:04,29 5 Aleme Leul Gebresilase, Etiopia 2:04,31 6 Geay Gabriel Gerald, Tanzania 2:04,55







Også på kvinnesiden ble det løpt tidenes raskeste på italiensk jord. Gebremaryam Gebrekidan avsluttet på 2:19,35. (Foto: Milano Marathon)

Ny italiensk fartsrekord også for damene

Etiopias Gebremaryam Gebrekidan vant kvinnenes maratonløp på 2:19,35, noe som også er en rekord på italiensk jord. Kenyanske Racheal Jemutai kom på andreplass på tiden 2:22,5.



Resultater Kvinner

Plass Løper Tid 1 Gebremaryam Hiwot Gebrekidan, Etiopia 2:19,35 2 Mutgaa Racheal Jemutai, Kenya 2:22,50 3 Chumba Eunice Chebichi, Bahrain 2:23,10 4 Cherenet Betelhem Moges 2:23,38 5 Chebet Risper, Kenya 2:23,45 6 Dinkesa Yenenesh Tilahun, Etiopia 2:24,50

Kilde: Capital Sports