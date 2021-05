Det blir altså Fjellkarusell i år også, det er satt opp 5 løp i forskjellige fjellterreng rundt Bergen. Arrangørene legger opp til å gi deltagerne nye traseer og utfordringer gjennom disse løpene.

Dette er fjerde året at de ansatte i Platou Sport inviterer til fjellkarusell. I fjor var det med en del tilpasninger til smittevern, og arrangørene opplyser at dette vil bli gjort i år også, uten at det er satt opp noe annet enn at det kan bli endringer kort tid før hvert løp gjennomføres, som puljestart og ulike starttider. Ved avlyste løp refunderes halve startkontingenten.

Løp 1: Lyderhorn 396 m.o.h.

Det første løpet går til Lyderhorn 25. mai. Denne turen beskrives som en litt utradisjonell vei til toppen av Lyderhorn. Den starter ved Gravdal og følger deretter motsatt retning av traseen til 7- fjellsturen retning Ørnefjellet som passeres på vestsiden. Følger en småkupert og teknisk sti mot toppen av Lyderhorn hvor man runder varden. Fra toppen og ned til Gravdal følger man 7 fjellstraseen. Lengde: 7 km.

Program for Platou Fjellkarusell 2021

Løp 1: Lyderhorn 396 m.o.h. Dato: 25. mai 2021

Løp 2: Livarden 683 m.o.h. Dato: Tirsdag 17. juni

Løp 3: Dyrdalsrunden 804 m.o.h. Dato: Torsdag 24. juni

Løp 4: Landåsfjellet 428 m.o.h. Dato: 9. september.

Løp 5: Blåmanen, by night 5. oktober

Kondisreportasjer Platou Fjellkarusell 2020

Løp 1 : Begeistring over at Platou Fjellkarusell er i gang igjen

Løp 2 : Anita Iversen Lilleskare og Anders Kjærevik raskest i Dyrdalsrunden



Kondisreportasjer Platou Fjellkarusell 2019

Løp 1 : Karlsen og Lilleskare raskest over Høgstefjellet

Løp 2 : 110 fullførte det 2. løpet i Platou Fjellkarusell

Løp 3 : Eidsheim og Finne raskest over Ulskebjørnen

Løp 4 : 117 fullførte Platou Fjellkarusell over Livarden

Løp 5 : Thea vant Platou Fjellkarusell - Dette er ufattelig gøy

Kondisreportasjer Platou Fjellkarusell 2018

Løp 1 : Pangstart for Platou Fjellkarusell

Løp 2 : Karlsen og Lilleskare best i det 2. løpet i Platou Fjellkarusell

Løp 3 : Dvergsdal og Angermund-Vik raskest over Haugsvarden i Bergen

Løp 4 : Karlsen og Linde vant Dyrdalsrunden

Løp 5: Våt og vindful finale for Platou Fjellkarusell