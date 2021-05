Lofoten Skyrace ble arrangert for første gang i 2019. Da som et testløp, med 150 påmeldte løpere. Den gangen var det ingen som kjente til noe Covid19-virus, men det gjorde man da løpet ble arrangert i juli 2020. I år, som i fjor, blir Lofoten Skyrace avholdt i henhold til gjeldende restriksjoner og regler. Allikevel - det ligger an til rekordpåmelding, og i skrivende stund er det kun 100 ledige plasser.



Lofoten Skyrace er et av Kondis sine kvalitetsløp. Dette innebærer blant annet rabatt på startkontingenten til Kondis-medlemmer. Du kan lese mer om våre kvalitetsløp her.



Program // 2 løpsdager, 5 distanser.

Onsdag 30. juni 2021

18:00 - Lofoten Lofoten Skyrace Vertical 2021

Lørdag 03. juli 2021

12:00 – 32 km, 1650 høydemeter – Turklasse uten tid (Lofoten Skywalk)

15:00 – 32 km, 1650 høydemeter – med tid.

17:00 – 10 km, 900 høydemeter – Turklasse uten tid

18:00 – 15 km, 1000 høydemeter – med tid



Foto: Steven Henriksen



Kart og løypeprofiler

Lofoten Skyrace er et løp i spektakulært landskap inkludert to fjellkryssinger på den lengste løypen. Den høyeste toppen er Matmora med sine 788 m.o.h. (alle løypene passerer denne). Målgang for alle er helt i sjøkanten på Gjersvoll, mellom Delp og Laukvik, ca 500 meter fra Laukvik skole.



Kart og løypeprofil 32 km





Kart og løypeprofil 15 km





Kart og løypeprofil 10 km



Pressemelding fra Lofoten Skyrace

Slik det ser ut nå på våren er det ingen tvil om at folk legger opp til Norgesferie i år også. Det merkes på påmeldingslisten og hva er vel bedre enn å kombinere ferie med en konkurranse i midnattsolen?

Allerede før vi er inne i juni har Lofoten Skyrace rekordpåmelding med over 500 påmeldte totalt på alle distansene. Med så mange på startstreken vil dette være et av Norges største fjelløp i 2021.



I skrivende stund har vi kun 100 plasser igjen og ligger an til å bli fulltegnet for tredje år på rad.



Det siste året har dessverre veldig mange konkurranser blitt avlyst, noe som er utrolig synd for arrangørene og særlig deltakerne. Vi ser hvor viktig det er for folkehelsa å ha noe og trene for. Konkurranser og utfordringer er ofte den ekstra lille motivasjonen man trenger for å få gjort treningsøktene man har tenkt.



Vi sikret oss verdifull erfaring fra å arrangere fjorårets løp under pandemien, noe som kommer til å gjenta seg i år. Heldigvis ser vi at vi har muligheten til å kjøre et godt løp i år også. Alle gjeldende smitteverntiltak ivaretas.





Foto: Kristian Nashoug



Mer informasjon

Se mer informasjon om Lofoten Skyrace på deres hjemmeside.

- Påmelding

- Lofoten Skyrace på Facebook