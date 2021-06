Det var i European 10,000m Cup i Birmingham den 5. juni at de to løp i internasjonale felt på 10.000 meter. Stevnet var også britisk mesterskap på 10.000 meter og kvalifiseringsstevne for OL-deltagelse.

Beste kvinne ble britiske Eilish McColgan som klokket inn på 31:19.35. Mange av løperne fikk forbedret sine bestetider i dette stevnet.

Hanne Mjøen Maridal fikk registert tiden 33:48.61. Hun hadde et enda raskere løp på Bislett for en måned siden, der hun løp inn på 33,37,38. Ine Bakken forbedret sin personlige bestetid på 10.000 meter, inn på 33:34.59.

Resultat T5 Womens Int'l Race A:

Resultat T3 Womens Int'l Race B

